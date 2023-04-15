"Люксембург, Люксембург". Новый фильм Антонио Лукича произвел фурор

История про двух близнецов, которые ищут отца за границей, получилась эксцентричной и мощной.

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На экраны Украины вышел новый фильм режиссер Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург".

Учитывая ажиотаж, который поднялся вокруг полнометражного дебюта 2020 года режиссера Антонио Лукича "Мои мысли тихие", понятно, почему у новой ленты "Люксембург, Люксембург" накануне премьеры было 94% рейтинга ожидания по версии planetakino.ua и 9.3/10 на kino-teatr.ua.

Режиссер не обманул ожиданий. 31-летний режиссер Антонио Лукич подтвердил звание одного из самых талантливых режиссеров "новой украинской волны". Фокус разбирается в нюансах премьерного фильма.

На экраны Украины вышел новый фильм режиссер Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург".

За последние десять лет украинский кинематограф заметно прибавил в уровне (Фокус представил в 2021 году свой рейтинг для зрительского голосования). Появились новые яркие режиссеры, каждый со своим стилем, которых можно назвать "новой украинской волной": Нариман Алиев, Ахтем Сейтаблаев, Мирослав Латик, Валентин Васянович, Любомир Левицкий, Мирослав Слабошпицкий. Антонио Лукич мгновенно подвинул ряды коллег, буквально ворвавшись туда с трагикомедией "Мои мысли тихие" с Ирмой Витовской и Андреем Лидаговским. Первая подтвердила свой звездный статус, а второму фильм принес известность.

Поэтому не удивительно, что на предпремьерный показ в "Оскар" (киевский небоскреб "Гулливер") помимо толп жаждущих посмотреть новое творение Антонио Лукича прибыли режиссеры и актеры первого эшелона: Ахтем Сейтаблаев ("Киборги"), Семен Горов ("Вечера на хуторе близ Диканьки"), Олег Маламуж ("Мавка. Лесная песня"), Юрий Горбунов и Вячеслав Соломка. Подтянулись даже поп-звезды – была Катя Павленко из Gо_A, которая взорвала "Евровидение-2021". Ажиотаж нешуточный. И Антонио Лукич не обманул ожиданий.

В кадры Антонио Лукича буквально с первых минут фильма начинаешь влюбляться. Они очень живописны и образны, но при этом сделаны с теплом, напоминая творчество мастеров трагикомедии – советского режиссера Георгия Данелия или американца Уэса Андерсона. Хотя сам Лукич говорил Фокусу, что в его кино есть референсы в сторону Дэвида Линча. И текст у Антонио отличный – фразы звучат афористично. Каждое слово несет смысл.

Лубны – не Париж

По сюжету фильма "Люксембург, Люксембург", противоположные по характеру братья-близнецы Коля (Амиль Насыров) и Вася (Рамиль Насыров), живущие с матерью в Лубнах, узнают, что их отец – серб из Югославии, умирает в далеком Люксембурге. Повествование ведется от лица Коли: "Поговаривают, что отец не любил мать и поехал за ней из страны соцлагеря, потому что у него дома были какие-то криминальные разборки. Но поехать за женщиной в Париж или Лондон – это одно, а в Лубны – можно только по любви". Каждая вторая фраза фильма сопровождалась хохотом в зале.

В кадры Антонио Лукича буквально с первых минут фильма начинаешь влюбляться В кадры Антонио Лукича буквально с первых минут фильма начинаешь влюбляться В кадры Антонио Лукича буквально с первых минут фильма начинаешь влюбляться

По сюжету один из братьев – Коля – решает ехать к отцу. Вася делает все возможное, чтобы ему помешать. Коля ведет себя, как капризный, вредный ребенок. Он работает водителем маршрутки и приторговывает травкой. Вася – гораздо более самостоятельная и сознательная личность, он – коп, успешно делающий карьеру. Однако слишком быстро подниматься по карьерной лестнице ему мешают "залеты" брательника. У полицейского маленький ребенок и жена, которая хочет на Бали. Его тесть и теща живут по местным меркам зажиточно, поэтому супруга Васю грызет, чтобы он брал взятки, но Вася – кремень. Его гораздо меньше поэтому опекает мать, что вызывает у него ревность к брату.

"Почему-то пацанов всегда тянет на проблемы, но Вася всегда вовремя умеет спрыгнуть с темы", признается Коля в начале фильма. В ролике показано, что они в детстве забрались в товарняк, Вася (в синей майке) вовремя спрыгнул с набирающего скорость поезда, а Коля (в красной) – побоялся и продолжил свой путь в товарняке. Васька бежит срочно к бате и сообщает о ЧП, тот – на тачку и перекрывает путь составу, стреляя в воздух из пистолета – крутой. Этот "вестернский" эпизод есть в трейлере.

С этого момента папа для Коли – кумир, а Вася, учитывая что отец бросил их двадцать лет назад, не очень нуждается в его опеке. Поэтому он все время в синем ( это цвет шестой чакры – мудрости).

Разумеется, наиболее бурную реакцию в зале вызывали действия авантюристичного Коли. Своей будущей девушке-медсестре водитель маршрутки о работе отозывается так: "Работаю в сфере логистики – пассажирские перевозки". Ему неслабо подхватить и гвоздичку с могилы, чтобы подарить девице на первом свидании. Та, романтично закрыв глаза, начинает втягивать запах ноздрями:

— Пахнет.

— Ну да, это же цветок.

Наглая простота Коли регулярно радовала.

Он желает видит пропавшего батю. Коля – наоборот.

Два брата – две половинки души

В Лубнах случилась масса приключений. В Люксембурге – тоже.

В ленте постоянно звучит Sunny группы Boney M. (1976), которая везде гремела в детстве героев, как обещание солнечного рая. На самом деле композиция не так радужно-однозначна. Она написана афроамериканцем Бобби Хеббом в 1963 году – в память о старшем брате Харольде, которого зарезали возле ночного клуба. С тех пор ее перепевали много раз, но в СССР и на постсоветском пространстве она известна только в исполнении Boney M. Минорность композиции исчезла, она стала маршево-радостной, но в тексте грустинка осталась: "Солнечно! Еще вчера моя жизнь была пропитана дождем…" А в контексте фильма – в ней еще скрыта история о двух братьях.

Главные герои фильма "Люксембург, Люксембург". Коля – сердце, эмоции, импульсивность. Вася – воплощение воли и разума

"Люксембург" – это история о двух парнях, которые пытаются понять, как устроена жизнь, опираясь на пример своего отца. Один из братьев считает его героем, а другой – старается держаться подальше от его криминальной фигуры. Этот фильм о вечном, только не пафосно, а на слобожанском суржике", – рассказывает в релизе Антонио Лукич.

Главные роли в фильме сыграли участники рэп-группы "Курган и Agregat" – братья Рамиль и Амиль Насыровы – это для рэперов дебют в кино.

На встрече со зрителями после показа братья рассказали: "Нам сценарий понравился. Отыграем, думаем, как можем. Как вдруг Антонио признается на первом съемочном дне: "В этом фильме – история про моего отца". У нас сразу настроение упало – играть придется очень хорошо, ведь это – его личная история".

Надо сказать, что все коротметражки режиссера, а также фильм "Мои мысли тихие" основаны на его личных историях. В первую очередь, на отношениях – дед-внук, которые уже в "Мыслях" трансформировались в отношения мать-сын, о чем Антонио Лукич сам рассказал в интервью Фокусу.

На брифинге после фильма Антонио Лукич поделился двумя интересными вещами.

Первая: близнецы в картине – это две половинки его души, которые по разному относятся к отцу. Одна отвергает его, другая – к нему тянется.

А вторая мысль, что режиссер вкладывал в тему поиска отца идею поиска человеком Бога.

На мой взгляд, это идея не слишком прочитывается в картине, в отличие от "Мыслей": там главный герой после всех похождений приходит в храм. Но получается, что поиск Бога – стержневая идея Лукича.

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Девять десятых фильма народ в зале хохотал. А финал – минорный. Причем эмоциональный фон картины начинает весьма неожиданно снижаться, до этого даже ситуацию в морге Лукич сумел обыграть гротескно.

Возможно, это единственный недостаток ленты – после того как коп-Василий (не хочу спойлерить причину) опечалился – было бы неплохо, чтобы его, перепутав с братом (тот вполне мог случайно спутать сумки с паспортами или поменять их местами сознательно), арестовали. Это бы сбило его со слишком "холодного" пути неких "правильных" решений. И заставило бы не только повзрослеть Колю, но и сбить спесь с Васи: была бы двойная трансформация главных героев!

На мой взгляд, Антонио Лукич не сделал "твист" в финале, потому что эпизод с засохшим листиком – крайне личный для него. Сходите в кино – поймете о чем речь.

А в целом – фильм "Люксембург, Люксембург" получился сильный. Всем рекомендую.

Трейлер фильма "Люксембург, Люксембург"

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