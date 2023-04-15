Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Культура

"Люксембург, Люксембург". Новый фильм Антонио Лукича произвел фурор

Люксембург, фильм Люксембург, фильм антонио лукича, новый украинский фильм, люксембург рецензия, братья насыровы, Курган и Agregat
Кадр из фильма "Люксембург, Люксебург"

История про двух близнецов, которые ищут отца за границей, получилась эксцентричной и мощной.

Related video

На экраны Украины вышел новый фильм режиссер Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург".

Учитывая ажиотаж, который поднялся вокруг полнометражного дебюта 2020 года режиссера Антонио Лукича "Мои мысли тихие", понятно, почему у новой ленты "Люксембург, Люксембург" накануне премьеры было 94% рейтинга ожидания по версии planetakino.ua и 9.3/10 на kino-teatr.ua.

Режиссер не обманул ожиданий. 31-летний режиссер Антонио Лукич подтвердил звание одного из самых талантливых режиссеров "новой украинской волны". Фокус разбирается в нюансах премьерного фильма.

Люксембург, фильм Люксембург, фильм антонио лукича, новый украинский фильм, люксембург рецензия, братья насыровы, Курган и Agregat Fullscreen
На экраны Украины вышел новый фильм режиссер Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург".

За последние десять лет украинский кинематограф заметно прибавил в уровне (Фокус представил в 2021 году свой рейтинг для зрительского голосования). Появились новые яркие режиссеры, каждый со своим стилем, которых можно назвать "новой украинской волной": Нариман Алиев, Ахтем Сейтаблаев, Мирослав Латик, Валентин Васянович, Любомир Левицкий, Мирослав Слабошпицкий. Антонио Лукич мгновенно подвинул ряды коллег, буквально ворвавшись туда с трагикомедией "Мои мысли тихие" с Ирмой Витовской и Андреем Лидаговским. Первая подтвердила свой звездный статус, а второму фильм принес известность.

Поэтому не удивительно, что на предпремьерный показ в "Оскар" (киевский небоскреб "Гулливер") помимо толп жаждущих посмотреть новое творение Антонио Лукича прибыли режиссеры и актеры первого эшелона: Ахтем Сейтаблаев ("Киборги"), Семен Горов ("Вечера на хуторе близ Диканьки"), Олег Маламуж ("Мавка. Лесная песня"), Юрий Горбунов и Вячеслав Соломка. Подтянулись даже поп-звезды – была Катя Павленко из Gо_A, которая взорвала "Евровидение-2021". Ажиотаж нешуточный. И Антонио Лукич не обманул ожиданий.

В кадры Антонио Лукича буквально с первых минут фильма начинаешь влюбляться. Они очень живописны и образны, но при этом сделаны с теплом, напоминая творчество мастеров трагикомедии – советского режиссера Георгия Данелия или американца Уэса Андерсона. Хотя сам Лукич говорил Фокусу, что в его кино есть референсы в сторону Дэвида Линча. И текст у Антонио отличный – фразы звучат афористично. Каждое слово несет смысл.

Лубны – не Париж

По сюжету фильма "Люксембург, Люксембург", противоположные по характеру братья-близнецы Коля (Амиль Насыров) и Вася (Рамиль Насыров), живущие с матерью в Лубнах, узнают, что их отец – серб из Югославии, умирает в далеком Люксембурге. Повествование ведется от лица Коли: "Поговаривают, что отец не любил мать и поехал за ней из страны соцлагеря, потому что у него дома были какие-то криминальные разборки. Но поехать за женщиной в Париж или Лондон – это одно, а в Лубны – можно только по любви". Каждая вторая фраза фильма сопровождалась хохотом в зале.

Люксембург, фильм Люксембург, фильм антонио лукича, новый украинский фильм, люксембург рецензия, братья насыровы, Курган и Agregat Fullscreen
В кадры Антонио Лукича буквально с первых минут фильма начинаешь влюбляться
Люксембург, фильм Люксембург, фильм антонио лукича, новый украинский фильм, люксембург рецензия, братья насыровы, Курган и Agregat Fullscreen
В кадры Антонио Лукича буквально с первых минут фильма начинаешь влюбляться
Люксембург, фильм Люксембург, фильм антонио лукича, новый украинский фильм, люксембург рецензия, братья насыровы, Курган и Agregat Fullscreen
В кадры Антонио Лукича буквально с первых минут фильма начинаешь влюбляться
Люксембург, фильм Люксембург, фильм антонио лукича, новый украинский фильм, люксембург рецензия, братья насыровы, Курган и Agregat
Люксембург, фильм Люксембург, фильм антонио лукича, новый украинский фильм, люксембург рецензия, братья насыровы, Курган и Agregat
Люксембург, фильм Люксембург, фильм антонио лукича, новый украинский фильм, люксембург рецензия, братья насыровы, Курган и Agregat

По сюжету один из братьев – Коля – решает ехать к отцу. Вася делает все возможное, чтобы ему помешать. Коля ведет себя, как капризный, вредный ребенок. Он работает водителем маршрутки и приторговывает травкой. Вася – гораздо более самостоятельная и сознательная личность, он – коп, успешно делающий карьеру. Однако слишком быстро подниматься по карьерной лестнице ему мешают "залеты" брательника. У полицейского маленький ребенок и жена, которая хочет на Бали. Его тесть и теща живут по местным меркам зажиточно, поэтому супруга Васю грызет, чтобы он брал взятки, но Вася – кремень. Его гораздо меньше поэтому опекает мать, что вызывает у него ревность к брату.

"Почему-то пацанов всегда тянет на проблемы, но Вася всегда вовремя умеет спрыгнуть с темы", признается Коля в начале фильма. В ролике показано, что они в детстве забрались в товарняк, Вася (в синей майке) вовремя спрыгнул с набирающего скорость поезда, а Коля (в красной) – побоялся и продолжил свой путь в товарняке. Васька бежит срочно к бате и сообщает о ЧП, тот – на тачку и перекрывает путь составу, стреляя в воздух из пистолета – крутой. Этот "вестернский" эпизод есть в трейлере.

С этого момента папа для Коли – кумир, а Вася, учитывая что отец бросил их двадцать лет назад, не очень нуждается в его опеке. Поэтому он все время в синем ( это цвет шестой чакры – мудрости).

Разумеется, наиболее бурную реакцию в зале вызывали действия авантюристичного Коли. Своей будущей девушке-медсестре водитель маршрутки о работе отозывается так: "Работаю в сфере логистики – пассажирские перевозки". Ему неслабо подхватить и гвоздичку с могилы, чтобы подарить девице на первом свидании. Та, романтично закрыв глаза, начинает втягивать запах ноздрями:

— Пахнет.

— Ну да, это же цветок.

Наглая простота Коли регулярно радовала.

Он желает видит пропавшего батю. Коля – наоборот.

Два брата – две половинки души

В Лубнах случилась масса приключений. В Люксембурге – тоже.

В ленте постоянно звучит Sunny группы Boney M. (1976), которая везде гремела в детстве героев, как обещание солнечного рая. На самом деле композиция не так радужно-однозначна. Она написана афроамериканцем Бобби Хеббом в 1963 году – в память о старшем брате Харольде, которого зарезали возле ночного клуба. С тех пор ее перепевали много раз, но в СССР и на постсоветском пространстве она известна только в исполнении Boney M. Минорность композиции исчезла, она стала маршево-радостной, но в тексте грустинка осталась: "Солнечно! Еще вчера моя жизнь была пропитана дождем…" А в контексте фильма – в ней еще скрыта история о двух братьях.

Люксембург, фильм Люксеvбург, фильм антонио лукича, новый украинский фильм, люксембург рецензия Fullscreen
Главные герои фильма "Люксембург, Люксембург". Коля – сердце, эмоции, импульсивность. Вася – воплощение воли и разума

"Люксембург" – это история о двух парнях, которые пытаются понять, как устроена жизнь, опираясь на пример своего отца. Один из братьев считает его героем, а другой – старается держаться подальше от его криминальной фигуры. Этот фильм о вечном, только не пафосно, а на слобожанском суржике", – рассказывает в релизе Антонио Лукич.

Главные роли в фильме сыграли участники рэп-группы "Курган и Agregat" – братья Рамиль и Амиль Насыровы – это для рэперов дебют в кино.

На встрече со зрителями после показа братья рассказали: "Нам сценарий понравился. Отыграем, думаем, как можем. Как вдруг Антонио признается на первом съемочном дне: "В этом фильме – история про моего отца". У нас сразу настроение упало – играть придется очень хорошо, ведь это – его личная история".

Надо сказать, что все коротметражки режиссера, а также фильм "Мои мысли тихие" основаны на его личных историях. В первую очередь, на отношениях – дед-внук, которые уже в "Мыслях" трансформировались в отношения мать-сын, о чем Антонио Лукич сам рассказал в интервью Фокусу.

На брифинге после фильма Антонио Лукич поделился двумя интересными вещами.

Первая: близнецы в картине – это две половинки его души, которые по разному относятся к отцу. Одна отвергает его, другая – к нему тянется.

А вторая мысль, что режиссер вкладывал в тему поиска отца идею поиска человеком Бога.

На мой взгляд, это идея не слишком прочитывается в картине, в отличие от "Мыслей": там главный герой после всех похождений приходит в храм. Но получается, что поиск Бога – стержневая идея Лукича.

Важно
"Памфир". Что не так с премьерным украинским фильмом о контрабанде, который получил призы в Европе

Девять десятых фильма народ в зале хохотал. А финал – минорный. Причем эмоциональный фон картины начинает весьма неожиданно снижаться, до этого даже ситуацию в морге Лукич сумел обыграть гротескно.

Возможно, это единственный недостаток ленты – после того как коп-Василий (не хочу спойлерить причину) опечалился – было бы неплохо, чтобы его, перепутав с братом (тот вполне мог случайно спутать сумки с паспортами или поменять их местами сознательно), арестовали. Это бы сбило его со слишком "холодного" пути неких "правильных" решений. И заставило бы не только повзрослеть Колю, но и сбить спесь с Васи: была бы двойная трансформация главных героев!

На мой взгляд, Антонио Лукич не сделал "твист" в финале, потому что эпизод с засохшим листиком – крайне личный для него. Сходите в кино – поймете о чем речь.

А в целом – фильм "Люксембург, Люксембург" получился сильный. Всем рекомендую.

Трейлер фильма "Люксембург, Люксембург"
Важно
"Отец". В Киеве переиграли Энтони Хопкинса, получившего за эту роль "Оскар"
"Отец". В Киеве переиграли Энтони Хопкинса, получившего за эту роль "Оскар"