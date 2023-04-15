"Люксембург, Люксембург". Новий фільм Антоніо Лукіча викликав фурор

Історія про двох близнюків, які шукають батька за кордоном, вийшла ексцентричною та потужною.

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На екрани України вийшов новий фільм режисера Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург."

Враховуючи ажіотаж, який піднявся навколо повнометражного дебюту 2020 року режисера Антоніо Лукіча "Мої думки тихі", зрозуміло, чому у нової стрічки "Люксембург, Люксембург" напередодні прем'єри було 94% рейтингу очікування за версією planetakino.te і 9. .ua.

Режисер не обдурив очікувань. 31-річний режисер Антоніо Лукіч підтвердив звання одного з найталановитіших режисерів "нової української хвилі". Фокус розуміється на нюансах прем'єрного фільму.

На екрани України вийшов новий фільм режисера Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург."

За останні десять років український кінематограф помітно додав у рівні (Фокус представив у 2021 році свій рейтинг для голосування глядачів). З'явилися нові яскраві режисери, кожен зі своїм стилем, яких можна назвати "новою українською хвилею": Наріман Алієв, Ахтем Сеітаблаєв, Мирослав Латик, Валентин Васянович, Любомир Левицький, Мирослав Слабошпицький. Антоніо Лукіч миттєво посунув ряди колег, буквально увірвавшись туди з трагікомедією "Мої думки тихі" з Ірмою Вітовською та Андрієм Лідаговським. Перша підтвердила свій зірковий статус, а другому фільм приніс популярність.

Тому не дивно, що на передпрем'єрний показ в "Оскарі" (київський хмарочос "Гулівер") крім натовпів, які бажають подивитися новий витвір Антоніо Лукіча, прибули режисери та актори першого ешелону: Ахтем Сеітаблаєв ("Кіборги"), Семен Горов ("Вечори на хуторі Диканьки"), Олег Маламуж ("Мавка. Лісова пісня"), Юрій Горбунов та В'ячеслав Соломка. Підтягнулися навіть поп-зірки – була Катя Павленко із Gо_A, яка підірвала "Євробачення-2021". Ажіотаж неабиякий. І Антоніо Лукіч не обдурив очікувань.

У кадри Антоніо Лукіча буквально з перших хвилин фільму починаєш закохуватися. Вони дуже мальовничі та образні, але водночас зроблені з теплом, нагадуючи творчість майстрів трагікомедії – радянського режисера Георгія Данелія чи американця Веса Андерсона. Хоча сам Лукіч говорив Фокусу, що у його кіно є референси у бік Девіда Лінча. І текст у Антоніо чудовий – фрази звучать афористично. Кожне слово має сенс.

Лубни – не Париж

За сюжетом фільму "Люксембург, Люксембург", протилежні за характером брати-близнюки Коля (Аміль Насиров) та Вася (Раміль Насиров), які живуть з матір'ю в Лубнах, дізнаються, що їхній батько – серб із Югославії, вмирає у далекому Люксембурзі. Оповідання ведеться від імені Колі: "Подейкують, що батько не любив матір і поїхав за нею з країни соцтабору, бо в нього вдома були якісь кримінальні розбірки. Але поїхати за жінкою до Парижа чи Лондона – це одне, а до Лубнів – можна лише з кохання". Кожна друга фраза фільму супроводжувалась реготом у залі.

У кадри Антоніо Лукіча буквально з перших хвилин фільму починаєш закохуватися У кадри Антоніо Лукіча буквально з перших хвилин фільму починаєш закохуватися У кадри Антоніо Лукіча буквально з перших хвилин фільму починаєш закохуватися

За сюжетом один із братів – Коля – вирішує їхати до батька. Вася робить все можливе, щоб завадити йому. Коля поводиться, як примхлива, шкідлива дитина. Він працює водієм маршрутки та приторговує травою. Вася — набагато самостійніша і свідоміша особистість, він — коп, що успішно робить кар'єру. Проте надто швидко підійматися кар'єрними сходами йому заважають "зальоти" брата. У поліцейського маленька дитина та дружина, яка хоче на Балі. Його тесть і теща живуть за місцевими мірками заможно, тому дружина Васю гризе, щоб він брав хабарі, але Вася кремінь. Тому він набагато менше опікується матір'ю, що викликає в нього ревнощі до брата.

"Чомусь пацанів завжди тягне на проблеми, але Вася завжди вчасно вміє зістрибнути з теми", зізнається Микола на початку фільму. У ролику показано, що вони в дитинстві залізли в товарняк, Вася (у синій майці) вчасно зістрибнув з поїзда, що набирає швидкість, а Коля (у червоній) – побоявся і продовжив свій шлях у товарняку. Васька біжить терміново до баті і повідомляє про НС, той — на тачку і перекриває шлях складу, стріляючи в повітря з пістолета — крутий. Цей "вестернський" епізод є у трейлері.

З цього моменту тато для Колі – кумир, а Вася, враховуючи, що батько покинув їх двадцять років тому, не дуже потребує його опіки. Тому він весь час у синьому (це колір шостої чакри – мудрості).

Зрозуміло, найбільш бурхливу реакцію у залі викликали дії авантюристичного Колі. Своїй майбутній дівчині-медсестрі водій маршрутки про роботу озивається так: "Працюю у сфері логістики – пасажирські перевезення". Йому неслабо підхопити і гвоздику з могили, щоб подарувати дівчині на першому побаченні. Та, романтично заплющивши очі, починає втягувати запах ніздрями:

— Пахне.

— Так, це ж квітка.

Нахабна простота Колі регулярно радувала.

Він хоче бачить зниклого батька. Коля – навпаки.

Два брати – дві половинки душі

У Лубнах сталася маса пригод. У Люксембурзі – теж.

У стрічці постійно звучить Sunny групи Boney M. (1976), яка всюди гриміла у дитинстві героїв, як обіцянка сонячного раю. Насправді композиція не така райдужно-однозначна. Вона написана афроамериканцем Боббі Геббом у 1963 році – на згадку про старшого брата Гарольда, якого зарізали біля нічного клубу. З того часу її переспівували багато разів, але в СРСР і на пострадянському просторі вона відома лише у виконанні Boney M. Мінорність композиції зникла, вона стала маршово-радісною, але в тексті сум залишився: "Сонячно! Ще вчора моє життя було просякнуте дощем…" А в контексті фільму – в ній ще прихована історія про двох братів.

Головні герої фільму "Люксембург, Люксембург". Коля – серце, емоції, імпульсивність. Вася – втілення волі та розуму

"Люксембург" — це історія про двох хлопців, які намагаються зрозуміти, як влаштоване життя, спираючись на приклад свого батька. Один із братів вважає його героєм, а інший – намагається триматися подалі від його кримінальної постаті. Цей фільм про вічне, тільки не пафосно, а на слобожанському суржику", – розповідає у релізі Антоніо Лукіч.

Головні ролі у фільмі зіграли учасники реп-групи "Курган та Agregat" – брати Раміль та Аміль Насиров – це для реперів дебют у кіно.

На зустрічі з глядачами після показу брати розповіли: "Нам сценарій сподобався. Відіграємо, думаємо, як можемо. Як раптом Антоніо зізнається на першому знімальному дні: "У цьому фільмі – історія про мого батька". У нас одразу настрій впав – грати доведеться дуже добре, адже це – його особиста історія".

Треба сказати, що всі коротметражки режисера, а також фільм "Мої думки тихі" ґрунтуються на його особистих історіях. Насамперед, на стосунках – дід-онук, які вже у "Думках" трансформувалися у стосунки мати-син, про що Антоніо Лукич сам розповів в інтерв'ю Фокусу.

На брифінгу після фільму Антоніо Лукіч поділився двома цікавими речами.

Перша: близнюки у картині – це дві половинки його душі, які по-різному ставляться до батька. Одна відкидає його, інша – до нього тягнеться.

А друга думка, що режисер вкладав у тему пошуку батька ідею пошуку людиною Бога.

На мій погляд, ця ідея не надто прочитується в картині, на відміну від "Думок": там головний герой після всіх пригод приходить до храму. Але виходить, що пошук Бога є стрижневою ідеєю Лукича.

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Дев'ять десятих фільму народ у залі реготав. А фінал – мінорний. Причому емоційне тло картини починає вельми несподівано знижуватися, до цього навіть ситуацію в морзі Лукич зумів обіграти гротескно.

Можливо, це єдиний недолік стрічки – після того, як коп-Василь (не хочу спойлерити причину) засмутився – було б непогано, щоб його, переплутавши з братом (той цілком міг випадково сплутати сумки з паспортами або поміняти їх місцями свідомо), заарештували. Це збило б його з надто "холодного" шляху деяких "правильних" рішень. І змусило б не тільки подорослішати Колю, а й збити пиху з Васі: була б подвійна трансформація головних героїв!

На мій погляд, Антоніо Лукіч не зробив "твіст" у фіналі, тому що епізод із засохлим листочком – вкрай особистий для нього. Сходіть у кіно – зрозумієте про що мова.

А загалом – фільм "Люксембург, Люксембург" вийшов сильним. Всім рекомендую.

Трейлери фильму "Люксембург, Люксембург"

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