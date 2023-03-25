"Памфір". Що не так із прем'єрним українським фільмом про контрабанду, який отримав призи у Європі

На екрани України вийшла цікава кримінальна драма про контрабандистів "Памфір". У фільму, на жаль, не дуже виразний фінал.

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Кримінальна драма "Памфір" – дебютна повнометражна стрічка режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука. Фільм зроблений у копродукції з Польщею, Францією та Чилі. Картина отримала приз за найкращу режисуру та приз від FIPRESCI на фестивалі Palić European Film Festival у Сербії. На imdb у "Пафміра" 7,3 з 10.

Ми побували на допрем'єрному показі. Дві третини картини зроблено блискуче, але фінал змащений: головний герой кидає виклик мафіозі, але не доводить справу до кінця. Фокус розбирається, де допущено сценарну помилку.

Зауважимо, що в нас уже була на тему контрабанди успішна кримінальна комедія — це DZIDZIO Контрабас (2017), яка за бюджету 5,3 млн грн. зібрала 22 млн — і це був перший національний фільм, який приніс значний прибуток, вчетверо окупивши витрати. Отже, сама тема викликає інтерес. Питання – у її втіленні.

За сюжетом Леонід (Олександр Яцентюк) на прізвисько Памфір живе на Буковині в прикордонному з Румунією селі. Він 12 років їздить на заробітки до Польщі і буває вдома рідко. Раніше Памфір був найкращим місцевим контрабандистом, але давно відійшов від криміналу за наполяганням дружини Олени (Соломія Кирилова). Вона скаржиться чоловікові, що їхній син-підліток Назар (Станіслав Потяк) відбивається від рук. Сім'я дуже сумує за Леонідом. До такої міри, що Назар підпалює підсобку в церкві, де лежать документи Памфіра, які потрібно завізувати, і завдає пожежею шкоди храму. Ціна питання — 600 євро на ремонт. Памфір змушений знову зайнятися контрабандою, щоб віддати борг. Така експозиція. Усе це є в ролику.

"Памфір". Що вдалося

Головна удача фільму — яскраві, колоритні образи. Памфір — фізично сильний, атлетично сформований чоловік. У нього жорсткий характер. До такої міри, що колись вибив у суперечці батькові око. Крім запального характеру, у Памфіра є свої принципи: він дав слово дружині зав'язати і роками його тримав. Памфір неосвічений, читає ледь не по складах і дещо наївний, хоча й не дурень.

Його син Назар — шебутний, спритний, але славний хлопчина, який зробив дурницю.

Дружина Олена шалено віддана чоловікові і будь-що-будь хоче, щоб Памфір назавжди порвав із кримінальним бізнесом — вона панічно боїться, що той може потрапити до в'язниці.

Ця трійця — прикраса картини.

Дружня сім'я: Памфір із дружиною Оленою та сином Назаром

Заняття Олени і Памфіра коханням, відображені в дзеркалі — чудова лірична сцена. Памфір при цьому ричить, як ведмідь.

Його мати, батько, брат, односельці, коп, митники — всі типажі яскраві, загальна атмосфера стрічки — чудова. Віриш у все — як у їхній непролазний бруд на дорогах після дощу. Діалоги — цікаві. Динамічний темп, вмілий монтаж.

Що ж не так із цим фільмом про контрабандистів?

Памфір розпочинає справу за допомогою своєї матері — працівниці митниці. На один раз. Віддати борг. Ті самі сигарети, як і в "DZIDZIO Контрабас".

Незважаючи на обережність, його загін вираховують. А потім Памфіра жорстко карає місцевий мафіозі-контрабандист Морда (Олександр Ярема), він же — лісничий Орест Іванович Мордовський. Морда тримає під контролем і митницю, і поліцію.

Кульмінація картини — бійка Памфіра з контрабандистами Морди. Розправляється з ними, як ведмідь із шавками: один удар — падіння. Але зграя занадто велика.

Морда міфологічно — свиня: жорстока і цинічна. Він хоче прибрати до рук Памфіра і доводить його до граничної межі: щоб іншим не кортіло.

Розкішний епізод, коли закривавлений Памфір бачить на екрані телевізора турботливого дідуся Ореста Івановича, якого вдячні онуки вітають піснею Павла Зіброва.

До цього моменту картина чудова — це приблизно дві третини.

Глядач чекав розв'язку.

Виклик кинуто.

Що зробить Памфір?

Як воно взагалі буває з героями: Старий Заповіт чи Новий?

Тут узагалі два варіанти розвитку подій: за біблійними правилами Старого Заповіту або Нового.

За правилами Нового був побудований "DZIDZIO Контрабас". Побожний головний герой увесь час просив допомоги в Бога — і обставини, нехай комічно і не без втрат, але склалися зрештою на його користь. Дзідзьо як персонаж хитрий, але милосердний. Він теж винен кругленьку суму, тому зайнявся контрабандою. У нього теж були непрості стосунки з місцевою церквою. Ці нюанси в картинах збігаються (тільки в "DZIDZIO Контрабас" із фіналом усе ок.).

У "Памфірі" немає подібного варіанту.

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Памфір буде мстити? Автори фільму позиціонують у релізі образ Памфіра, як людини, яка володіє "справжнім українським характером". На його прикладі ми маємо переконатися, що "українці — сильні, принципові та непохитні".

Що на ділі?

Памфір не зміг розрулити проблему або розрубати її, як гордіїв вузол.

Не будемо переказувати фінал, але він незрозумілий.

Глядачі чекали на карнавальне свято Маланки з перевдяганнями: всі вбиралися в солом'яні плащі та маски. Це ідеальне місце, щоб провернути несподівану авантюру. Ба більше, Памфір викликав Морду на поєдинок. Палали романтично смолоскипи — усе в червоному світлі. Саме час мститися Оресту Івановичу, якого, завдяки блискучій грі Яреми, вже ненавидів увесь зал. Але… Подивіться в кінотеатрі.

Можна, наприклад, було зробити так. Памфір оглушує Ореста під маскою — його крадуть, а на його місце — підставного родича: у масці й солом'яній накидці не відрізнити.

Морду з його ж забороненим товаром у зубах пустити вперед по вузькому тунелю через кордон — у Румунію — нехай його там затримають.

Глядачі жадали ефектного фіналу з Памфіром-ведмедем. За нього вболівали.

Перші дві частини формули образ — дія — трансформація були бездоганно втілені на екрані. А в третя — трансформація — Памфір мав або героїчно загинути, або перемогти? Зробити це або контрабандистською хитрістю, або силою. Проявити обіцяний характер.

Але всі ми були розчаровані тому, що не сталося ні того, ні іншого.

Фінал, звісно, буде. Сходіть у кіно й оцініть його самі.

У тому становищі, що ми залишили Памфіра, можливо, історія матиме продовження.