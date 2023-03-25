"Памфир". Что не так с премьерным украинским фильмом о контрабанде, который получил призы в Европе

На экраны Украины вышла интересная криминальная драма о контрабандистах "Памфир". У фильма, к сожалению, не очень внятный финал.

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Криминальная драма "Памфир" — дебютная полнометражная лента режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука. Фильм сделан в копродукции с Польшей, Францией и Чили. Картина получила приз за лучшую режиссуру и приз от FIPRESCI на фестивале Palić European Film Festival в Сербии. На imdb у "Пафмира" 7,3 из 10.

Мы побывали на допремьерном показе. Две трети картины сделаны блестяще, но финал смазан: главный герой бросает вызов мафиози, но не доводит дело до конца. Фокус разбирается, где допущена сценарная ошибка.

Заметим, что у нас уже была на тему контрабанды успешная криминальная комедия — это "DZIDZIO Контрабас" (2017), которая при бюджете 5,3 млн грн. собрала 22 млн – и это был первый национальный фильм, который принес значительную прибыль, в четыре раза окупив затраты. Значит, сама тема вызывает интерес. Вопрос – в ее воплощении.

По сюжету Леонид (Александр Яцентюк) по прозвищу Памфир живет на Буковине в пограничном с Румынией селе. Он 12 лет ездит на заработки в Польшу и бывает дома редко. Раньше Памфир был лучшим местным контрабандистом, но давно отошел от криминала по настоянию жены Елены (Соломия Кириллова). Она жалуется супругу, что их сын-подросток Назар (Станислав Потяк) отбивается от рук. Семья очень скучает по Леониду. До такой степени, что Назар поджигает подсобку в церкви, где лежат документы Памфира, которые нужно завизировать, и наносит пожаром ущерб храму. Цена вопроса — 600 евро на ремонт. Памфир вынужден снова заняться контрабандой, чтобы отдать долг. Такова экспозиция. Все это есть в ролике.

"Памфир". Что удалось

Главная удача фильма – яркие, колоритные образы. Памфир – физически сильный, атлетически сложенный мужик. У него жесткий характер. До такой степени, что когда-то выбил в споре отцу глаз. Помимо вспыльчивого характера, у Памфира есть свои принципы: он дал слово жене завязать и годами его держал. Памфир необразован, читает чуть ли не по слогам и несколько наивен, хотя и не дурак.

Его сын Назар – шебутной, шустрый, но славный парнишка, который совершил глупость.

Жена Елена безумно предана мужу и во чтобы то ни стало хочет, чтобы Памфир навсегда порвал с криминальным бизнесом – она панически боится, что тот может попасть в тюрьму.

Эта троица – украшение картины.

Дружная семья: Памфир с женой Еленой и сыном Захаром

Занятия Елены и Памфира любовью, отраженные в зеркале – восхитительная лирическая сцена. Памфир при этом рычит, как медведь.

Его мать, отец, брат, односельчане, коп, таможенники – все типажи яркие, общая атмосфера ленты – отличная. Веришь во все — как в их непролазную грязь на дорогах после дождя. Диалоги – интересные. Динамичный темп, грамотный монтаж.

Что же не так с этим фильмом о контрабандистах?

Памфир пускается на дело при помощи своей матери — работницы таможни. На один раз. Отдать долг. Все те же сигареты, как и в "DZIDZIO Контрабас".

Несмотря на предосторожности, его отряд вычисляют. А затем Памфира жестко наказывает местный мафиози-контрабандист Морда (Александр Ярема), он же — лесничий Орест Иванович Мордовский. Морда держит под контролем и таможню, и полицию.

Кульминация картины – драка Памфира с контрабандистами Морды. Расправляется с ними, как медведь с шавками: один удар – падение. Но стая слишком большая.

Морда мифологически – свинья: жестокая и циничная. Он хочет прибрать к рукам Памфира и доводит его до пограничного предела: чтобы другим повадно не было.

Роскошен эпизод, когда окровавленный Памфир наблюдает по телевизору заботливого дедушку Ореста Ивановича, которого благодарные внуки поздравляют песней Павла Зиброва.

До этого момента картина великолепна – это примерно две трети.

Зритель ждал развязку.

Вызов брошен.

Что сделает Памфир?

Как оно вообще бывает с героями: Ветхий Завет или Новый?

Здесь вообще два варианта развития событий: по библейским правилам Ветхого Завета или Нового.

По правилам Нового был построен "DZIDZIO Контрабас". Набожный главный герой все время просил помощи у Бога — и обстоятельства, пусть комично и не без потерь, но сложились в конечном итоге в его пользу. Дзидзьо как персонаж хитер, но милосерден. Он тоже должен круглую сумму, поэтому занялся контрабандой. У него тоже были непростые отношения с местной церковью. Эти нюансы в картинах совпадают (только в "DZIDZIO Контрабас" с финалом все ок.)

В "Памфире" нет подобного варианта.

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В Ветхом Завете правило: око – за око, зуб — за зуб, 90% американских боевиков следуют этому правилу.

Памфир будет мстить? Авторы фильма позиционируют в релизе образ Памфира, как человека, обладающего "настоящим украинским характером". На его примере мы должны убедиться, что "украинцы — сильные, принципиальные и несгибаемые".

Что на деле?

Памфир не смог внятно разрулить проблему или разрубить ее, как гордиев узел.

Не будем пересказывать финал, но он невнятный.

Зрители ждали карнавального праздника Маланки с переодеваниями: все рядились в соломенные плащи и маски. Это идеальное место, чтобы провернуть неожиданную авантюру. Более того, Памфир вызвал Морду на поединок. Горели романтично факелы – все в красном свете. Самое время мстить Оресту Ивановичу, которого, благодаря блестящей игре Яремы, уже ненавидел весь зал. Но…Посмотрите в кинотеатре.

Можно, например, было сделать так. Памфир оглушает Ореста под маской – его крадут, а на его место – подставного родственника: в маске и соломенной накидке не отличить.

Морду с его же запретным товаром в зубах пустить вперед по узкому тоннелю через границу – в Румынию – пусть его там задержат.

Зрители жаждали эффектного финала с Памфиром-медведем. За него болели.

Первые две части формулы образ – действие – трансформация были безупречно воплощены на экране. А в третьей — трансформация — Памфир должен был или героически погибнуть или победить? Сделать это или контрабандисткой хитростью, или силой. Проявить обещанный характер.

Но все мы были разочарованы потому, что не произошло ни того, ни другого.

Финал, конечно, будет. Сходите в кино и оцените его сами.

В том положении, что мы оставили Памфира, возможно, у истории будет продолжение.