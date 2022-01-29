UA
UA
Разделы
Материалы
Культура

"Отец". В Киеве переиграли Энтони Хопкинса, получившего за эту роль "Оскар"

Константин Рылев
91
Театр на Левом берегу, спектакль Отец, рецензия на спектакль, олег стефан
Фото: Театр на Левом берегу | Олег Стефан в роли Отца. Спектакль Театра на Левом берегу

В Театре на Левом берегу режиссеру Стасу Жиркову удалось поставить "Отца" глубже, чем автору одноименного фильма Флориану Зеллеру, а трактовка главной роли Олега Стефана интереснее, чем у Энтони Хопкинса.

Фокус сходил на премьерный спектакль "Отец" режиссера Стаса Жиркова по пьесе француза Флориана Зеллера в Театре на Левом берегу и делится своими впечатлениями.

Спектакль "Отец" и его предшественник — одноименный фильм. Предыстория

Напомним, в 2020 году состоялась мировая премьера франко-британского драматического фильма "Отец", снятая театральным драматургом Флорианом Зеллером по своей пьесе. Лента получила "Оскары" в номинациях "Лучший актер" (Энтони Хопкинс) и "Лучший адаптированный сценарий" (Флориан Зеллер).

Пьеса о деменции была поставлена в 45 ведущих мировых театрах разных стран. Экранизация "Отца" и успех его в Голливуде — вершина этого текста.

Деменция — бич Запада последних лет. Блестящие профессионалы, которые в преклонном возрасте показывали чудеса интеллектуального блеска, вдруг оказывались сраженными этой болезнью.

Среди них Рональд Рейган, Маргарет Тэтчер, Питер Фальк, Анни Жирардо. Звезды политики и кино. Недавно появились новости о том, что это несчастье постигло самого популярного и титулованного актера Голливуда — Джека Николсона. Каких-то эффективных лекарств для спасения мозга от старения пока нет.

Флориан получил опыт общения с таким больным — от бабушки, которая его воспитывала.

Спектакль "Отец" в Театре на Левом берегу. Режиссер Стас Жирков. В главной роли Олег Стефан
Спектакль "Отец" в Театре на Левом берегу. Режиссер Стас Жирков. В главной роли Олег Стефан
режиссер стас жирков, спектакль стаса жиркова, театр на левом берегу, спектакль отец
Спектакль "Отец" в Театре на Левом берегу. Режиссер Стас Жирков. В главной роли Олег Стефан
режиссер стас жирков, спектакль стаса жиркова, театр на левом берегу, спектакль отец
Спектакль "Отец" в Театре на Левом берегу. Режиссер Стас Жирков. В главной роли Олег Стефан
режиссер стас жирков, спектакль стаса жиркова, театр на левом берегу, спектакль отец
Спектакль "Отец" в Театре на Левом берегу. Режиссер Стас Жирков. В главной роли Олег Стефан
режиссер стас жирков, спектакль стаса жиркова, театр на левом берегу, спектакль отец
Спектакль "Отец" в Театре на Левом берегу. Режиссер Стас Жирков. В главной роли Олег Стефан
режиссер стас жирков, спектакль стаса жиркова, театр на левом берегу, спектакль отец
Спектакль "Отец" в Театре на Левом берегу. Режиссер Стас Жирков. В главной роли Олег Стефан
режиссер стас жирков, спектакль стаса жиркова, театр на левом берегу, спектакль отец
Спектакль "Отец" в Театре на Левом берегу. Режиссер Стас Жирков. В главной роли Олег Стефан
режиссер стас жирков, спектакль стаса жиркова, театр на левом берегу, спектакль отец
Спектакль "Отец" в Театре на Левом берегу. Режиссер Стас Жирков. В главной роли Олег Стефан
режиссер стас жирков, спектакль стаса жиркова, театр на левом берегу, спектакль отец
Спектакль "Отец" в Театре на Левом берегу. Режиссер Стас Жирков. В главной роли Олег Стефан
режиссер стас жирков, спектакль стаса жиркова, театр на левом берегу, спектакль отец
Спектакль "Отец" в Театре на Левом берегу. Режиссер Стас Жирков. В главной роли Олег Стефан
Спектакль "Отец" в Театре на Левом берегу. Режиссер Стас Жирков. В главной роли Олег Стефан
режиссер стас жирков, спектакль стаса жиркова, театр на левом берегу, спектакль отец
режиссер стас жирков, спектакль стаса жиркова, театр на левом берегу, спектакль отец
режиссер стас жирков, спектакль стаса жиркова, театр на левом берегу, спектакль отец
режиссер стас жирков, спектакль стаса жиркова, театр на левом берегу, спектакль отец
режиссер стас жирков, спектакль стаса жиркова, театр на левом берегу, спектакль отец
режиссер стас жирков, спектакль стаса жиркова, театр на левом берегу, спектакль отец
режиссер стас жирков, спектакль стаса жиркова, театр на левом берегу, спектакль отец
режиссер стас жирков, спектакль стаса жиркова, театр на левом берегу, спектакль отец
режиссер стас жирков, спектакль стаса жиркова, театр на левом берегу, спектакль отец

С моей матерью такое же несчастье случилось от микроинсультов. Она была кандидатом наук, доцентом и в 73 года еще преподавала студентам – довольно большим аудиториям – по 150 человек.

Но буквально за 2 месяца — все было кончено. А потом еще 3, 5 года жизни: круглосуточные сиделки. При чем, вопреки врачебным прогнозам, каждые полгода, у мамы были необъяснимые просветления. Во время которых она не вспоминала, чтобы была в состоянии… петь. "Ночью петь не будешь?" — спрашивал я. — "Я? Петь?" — удивлялась мама с мудро-ироничной улыбкой, которая превращалась в скорбно-сжатый рот во время ее сумеречного состояния.

Важно
"Стоп-Земля". На экраны вышел самый титулованный украинский фильм о подростках: легко ли быть 16-летним

83-летний Энтони Хопкинс был настолько смел, что потребовал, чтобы его героя переименовали в фильме из Андре в собственное имя актера — Энтони. Но при этом он оказался победителем: Хопкинс получил вторую самую престижную в киномире статуэтку. Первый "Оскар" был получен за роль доктора-людоеда Лектора в "Молчании ягнят" 30 лет назад.

И вот режиссер и худрук Театра на Левом берегу Стас Жирков дерзко берется ставить эту пьесу. При таких-то конкурентах. Но самое удивительное, что ему не только удалось интересно и по-своему поставить эту сложную вещь, но, я бы заметил, что в чем-то сделать лучше Зеллера, а актеру Олегу Стефану — удалось и вовсе невозможное: переиграть Энтони. Разберемся.

Странности. Когда реальность "двоится"

На сцене декорация современной квартиры. Но почему-то с кое-где обрывающимися голыми кирпичными стенами. Множество видеокамер. Мы видим на экранах лица актеров крупным планом.

Немолодой мужчина Андре (Олег Стефан) в халате находится в своей парижской квартире. Его навещает взрослая дочь Анна (Ирина Мак), которая упрекает его в том, что он выгнал очередную сиделку. Она сообщает, что, выходит замуж и переезжает с мужем в Лондон. Ей надо, чтобы здесь была сиделка, которая бы за ним присматривала. Андре жестко отказывается, кричит, что ни в чьей помощи не нуждается. Иронизирует на тему отъезда: как же дочь сможет жить в английской столице, где постоянно льет дождь? Но Анна обрывает его шутливый тон, требуя отчета: зачем он поссорился с сиделкой? Тот признается, что она – воровка, укравшая его часы. Дочь вдруг говорит, а не спрятал ли он свои часы в тайнике под ванной? И действительно — вещь вскоре там находится. Когда дочь пытается стыдить отца, что тот ложно обвинил человека в воровстве — папа "съезжает" с темы.

Анна уходит, а Андре неожиданно для себя обнаруживает в квартире незнакомца (Сергей Петько). Он желает знать, что тот делает в его квартире. Но последний утверждает, что он муж его дочери. И что квартира – его. Андре недоумевает: с кем же тогда дочь собралась в Лондон? Но мужчина утверждает, что супруга отлучилась всего лишь в магазин: купить курицу. Анна возвращается, но это уже другая женщина (Светлана Орличенко). Совершенно сбитый с толку отец принимает участие в семейном ужине с незнакомыми ему людьми, как с родными… И хотя за всеми действиями следят видеокамеры, ситуация и не думает проясняться. Для режиссера эти вездесущие камеры, словно метафора западного мира, который пытается все контролировать, поддерживать идеальный порядок, но что делать, если разрушение идет изнутри?

Аттракцион. Два режиссера: Стас Жирков и Флориан Зеллер

В чем оригинальность пьесы-сценария Флориана Зеллера? Он не создал мелодраму об угасающем интеллекте, о больном старике, который с трудом ориентируется в этом мире. Зеллер написал фантастический триллер в духе фильма "Ванильное небо" (2001), где повествование ведется от лица больного. Там авторы сделали аттракцион из последствий аварии, а здесь Флориан сделал то же самое, только вместо автокатастрофы — деменция, вполне сопоставимая с катастрофой личности. В "Ванильном небе" герой Тома Круза засыпает с одной женщиной в постели, а просыпается с другой: для его персонажа все раздваивается.

Здесь схожий прием. Всего по две: две дочери, две сиделки, два мужа. С одинаковыми именами. Некая ужасная квартира-клетка-лабиринт, из которой герой мучительно ищет выход. Он бодрится, хорохорится, танцует перед новой молодой сиделкой Лорой (Марина Климова). Его дочка даже не знала, что он в молодости танцевал степ. Анна помнила его только "крупным инженером, которого боялась".

В этом мире с изменяющимися дверями и интерьерами у Андре только два абсолюта, две точки отсчета — часы и квартира. Он очень боится потерять дом, регулярно устраивая скандалы: "Вам не достанется моя квартира, я знаю, что вы мечтаете сдать меня в пансион…"

"Эта пьеса для меня универсальна, я не пытался точно рассказать свою историю, мне хотелось выразить в ней свои страхи", — заметил Флориан.

Важно
Культура, как ошибка. Библия, Станислав Лем и Юваль Харари о культурном коде человечества

В результате Андре-Энтони оказывается таки в пансионе (в фильме "Отец" герой выходит из квартирного коридора — в больничный).

Там он начинает путать дочь с сиделкой, а потом и с матерью.

И вот здесь большая разница в трактовке финала Зеллером и Жирковым.

Метафизика спектакля "Отец"

Энтони Хопкинс играет уверенного в себе, западного "сверхчеловека" — успешного, состоятельного (хочется заметить: как Лектер), который внезапно, из-за болезни, утрачивает свою силу. "Я как будто растерял все свои листики. Дерево без листьев", — беспомощно признается Энтони. "Когда за мной придет мама? У нее были такие большие глаза. Она ко мне приедет? Моя мама", — спрашивает герой у сиделки.

В фильме у Хопкинса не очень удается вызвать сочувствие к этому сверчеловеку, утратившему свои способности, но, собственно, до того мало проявлявшему человеческих чувств и слабостей. Он снова вспоминает в конце: "Что они сделали с моей квартирой, мне негде будет преклонить голову? Но мои часы на моей руке — это уж точно…"

Энтони Хопкинс, фильм Отец, фильм Флориана Зеллера
Кадр из фильма "Отец". В главной роли Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс, фильм Отец, фильм Флориана Зеллера
Кадр из фильма "Отец". В главной роли Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс, фильм Отец, фильм Флориана Зеллера
Кадр из фильма "Отец". В главной роли Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс, фильм Отец, фильм Флориана Зеллера
Кадр из фильма "Отец". В главной роли Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс, фильм Отец, фильм Флориана Зеллера
Кадр из фильма "Отец". В главной роли Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс, фильм Отец, фильм Флориана Зеллера
Энтони Хопкинс, фильм Отец, фильм Флориана Зеллера
Энтони Хопкинс, фильм Отец, фильм Флориана Зеллера
Энтони Хопкинс, фильм Отец, фильм Флориана Зеллера
Энтони Хопкинс, фильм Отец, фильм Флориана Зеллера

В постановке Жиркова мы видим иного персонажа. В интерьере больницы-пансиона выделятся скульптура ангела. И зрителям дают понять, что главный герой уже как бы находится в двух мирах: земном и потустороннем. И когда, голый, в памперсе, Андре в исполнении Стефана смотрит вверх и проникновенно говорит: "Мама, я хочу к тебе", то он словно бы уже реально обращается к своей матери, которую видит в метафизическом мире.

Возникает третий абсолют — его мама, связывающая собой два мира: потусторонний и земной. И для любой матери — ее дети — всегда малыши, сколько бы им ни стукнуло лет. И когда мы слышим голос сиделки: "Мы оденемся и пойдем гулять в парк. К деревьям и листикам. Ладно? Ты согласен. Давай, малыш", мы понимаем, что Андре скоро отправится гулять не в больничный парк, а со своей мамой – в ином мире. И акцент здесь не на "физическом крахе" главного героя.

В заключительных кадрах ленты Зеллера камера переходит на больничное окно, за которым показаны шумящие летние деревья, как бы говоря: одно дерево растеряло свои листья, другие, напротив, только их произвели: беспощадный, но естественный круговорот природы. А в спектакле акцент сделан на связи между двумя мирами и вечной связи матери и ребенка, которая и становится кульминацией произведения, а вовсе не сменяемость людских поколений.

Поэтому постановка Жиркова и, соответственно игра Олега Стефана получились гораздо глубже, чем в оригинальной трактовке автора. И так бывает.

Ближайшие даты спектакля: 11 и 22 февраля.