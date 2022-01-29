"Отец". В Киеве переиграли Энтони Хопкинса, получившего за эту роль "Оскар"

В Театре на Левом берегу режиссеру Стасу Жиркову удалось поставить "Отца" глубже, чем автору одноименного фильма Флориану Зеллеру, а трактовка главной роли Олега Стефана интереснее, чем у Энтони Хопкинса.

Фокус сходил на премьерный спектакль "Отец" режиссера Стаса Жиркова по пьесе француза Флориана Зеллера в Театре на Левом берегу и делится своими впечатлениями.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Спектакль "Отец" и его предшественник — одноименный фильм. Предыстория

Напомним, в 2020 году состоялась мировая премьера франко-британского драматического фильма "Отец", снятая театральным драматургом Флорианом Зеллером по своей пьесе. Лента получила "Оскары" в номинациях "Лучший актер" (Энтони Хопкинс) и "Лучший адаптированный сценарий" (Флориан Зеллер).

Пьеса о деменции была поставлена в 45 ведущих мировых театрах разных стран. Экранизация "Отца" и успех его в Голливуде — вершина этого текста.

Деменция — бич Запада последних лет. Блестящие профессионалы, которые в преклонном возрасте показывали чудеса интеллектуального блеска, вдруг оказывались сраженными этой болезнью.

Среди них Рональд Рейган, Маргарет Тэтчер, Питер Фальк, Анни Жирардо. Звезды политики и кино. Недавно появились новости о том, что это несчастье постигло самого популярного и титулованного актера Голливуда — Джека Николсона. Каких-то эффективных лекарств для спасения мозга от старения пока нет.

Флориан получил опыт общения с таким больным — от бабушки, которая его воспитывала.

[ + – ] Спектакль "Отец" в Театре на Левом берегу. Режиссер Стас Жирков. В главной роли Олег Стефан [ + – ] Спектакль "Отец" в Театре на Левом берегу. Режиссер Стас Жирков. В главной роли Олег Стефан [ + – ] Спектакль "Отец" в Театре на Левом берегу. Режиссер Стас Жирков. В главной роли Олег Стефан [ + – ] Спектакль "Отец" в Театре на Левом берегу. Режиссер Стас Жирков. В главной роли Олег Стефан [ + – ] Спектакль "Отец" в Театре на Левом берегу. Режиссер Стас Жирков. В главной роли Олег Стефан [ + – ] Спектакль "Отец" в Театре на Левом берегу. Режиссер Стас Жирков. В главной роли Олег Стефан [ + – ] Спектакль "Отец" в Театре на Левом берегу. Режиссер Стас Жирков. В главной роли Олег Стефан [ + – ] Спектакль "Отец" в Театре на Левом берегу. Режиссер Стас Жирков. В главной роли Олег Стефан [ + – ] Спектакль "Отец" в Театре на Левом берегу. Режиссер Стас Жирков. В главной роли Олег Стефан [ + – ] Спектакль "Отец" в Театре на Левом берегу. Режиссер Стас Жирков. В главной роли Олег Стефан

С моей матерью такое же несчастье случилось от микроинсультов. Она была кандидатом наук, доцентом и в 73 года еще преподавала студентам – довольно большим аудиториям – по 150 человек.

Но буквально за 2 месяца — все было кончено. А потом еще 3, 5 года жизни: круглосуточные сиделки. При чем, вопреки врачебным прогнозам, каждые полгода, у мамы были необъяснимые просветления. Во время которых она не вспоминала, чтобы была в состоянии… петь. "Ночью петь не будешь?" — спрашивал я. — "Я? Петь?" — удивлялась мама с мудро-ироничной улыбкой, которая превращалась в скорбно-сжатый рот во время ее сумеречного состояния.

Важно

"Стоп-Земля". На экраны вышел самый титулованный украинский фильм о подростках: легко ли быть 16-летним

83-летний Энтони Хопкинс был настолько смел, что потребовал, чтобы его героя переименовали в фильме из Андре в собственное имя актера — Энтони. Но при этом он оказался победителем: Хопкинс получил вторую самую престижную в киномире статуэтку. Первый "Оскар" был получен за роль доктора-людоеда Лектора в "Молчании ягнят" 30 лет назад.

И вот режиссер и худрук Театра на Левом берегу Стас Жирков дерзко берется ставить эту пьесу. При таких-то конкурентах. Но самое удивительное, что ему не только удалось интересно и по-своему поставить эту сложную вещь, но, я бы заметил, что в чем-то сделать лучше Зеллера, а актеру Олегу Стефану — удалось и вовсе невозможное: переиграть Энтони. Разберемся.

Странности. Когда реальность "двоится"

На сцене декорация современной квартиры. Но почему-то с кое-где обрывающимися голыми кирпичными стенами. Множество видеокамер. Мы видим на экранах лица актеров крупным планом.

Немолодой мужчина Андре (Олег Стефан) в халате находится в своей парижской квартире. Его навещает взрослая дочь Анна (Ирина Мак), которая упрекает его в том, что он выгнал очередную сиделку. Она сообщает, что, выходит замуж и переезжает с мужем в Лондон. Ей надо, чтобы здесь была сиделка, которая бы за ним присматривала. Андре жестко отказывается, кричит, что ни в чьей помощи не нуждается. Иронизирует на тему отъезда: как же дочь сможет жить в английской столице, где постоянно льет дождь? Но Анна обрывает его шутливый тон, требуя отчета: зачем он поссорился с сиделкой? Тот признается, что она – воровка, укравшая его часы. Дочь вдруг говорит, а не спрятал ли он свои часы в тайнике под ванной? И действительно — вещь вскоре там находится. Когда дочь пытается стыдить отца, что тот ложно обвинил человека в воровстве — папа "съезжает" с темы.

Анна уходит, а Андре неожиданно для себя обнаруживает в квартире незнакомца (Сергей Петько). Он желает знать, что тот делает в его квартире. Но последний утверждает, что он муж его дочери. И что квартира – его. Андре недоумевает: с кем же тогда дочь собралась в Лондон? Но мужчина утверждает, что супруга отлучилась всего лишь в магазин: купить курицу. Анна возвращается, но это уже другая женщина (Светлана Орличенко). Совершенно сбитый с толку отец принимает участие в семейном ужине с незнакомыми ему людьми, как с родными… И хотя за всеми действиями следят видеокамеры, ситуация и не думает проясняться. Для режиссера эти вездесущие камеры, словно метафора западного мира, который пытается все контролировать, поддерживать идеальный порядок, но что делать, если разрушение идет изнутри?

Аттракцион. Два режиссера: Стас Жирков и Флориан Зеллер

В чем оригинальность пьесы-сценария Флориана Зеллера? Он не создал мелодраму об угасающем интеллекте, о больном старике, который с трудом ориентируется в этом мире. Зеллер написал фантастический триллер в духе фильма "Ванильное небо" (2001), где повествование ведется от лица больного. Там авторы сделали аттракцион из последствий аварии, а здесь Флориан сделал то же самое, только вместо автокатастрофы — деменция, вполне сопоставимая с катастрофой личности. В "Ванильном небе" герой Тома Круза засыпает с одной женщиной в постели, а просыпается с другой: для его персонажа все раздваивается.

Здесь схожий прием. Всего по две: две дочери, две сиделки, два мужа. С одинаковыми именами. Некая ужасная квартира-клетка-лабиринт, из которой герой мучительно ищет выход. Он бодрится, хорохорится, танцует перед новой молодой сиделкой Лорой (Марина Климова). Его дочка даже не знала, что он в молодости танцевал степ. Анна помнила его только "крупным инженером, которого боялась".

В этом мире с изменяющимися дверями и интерьерами у Андре только два абсолюта, две точки отсчета — часы и квартира. Он очень боится потерять дом, регулярно устраивая скандалы: "Вам не достанется моя квартира, я знаю, что вы мечтаете сдать меня в пансион…"

"Эта пьеса для меня универсальна, я не пытался точно рассказать свою историю, мне хотелось выразить в ней свои страхи", — заметил Флориан.

Важно

Культура, как ошибка. Библия, Станислав Лем и Юваль Харари о культурном коде человечества

В результате Андре-Энтони оказывается таки в пансионе (в фильме "Отец" герой выходит из квартирного коридора — в больничный).

Там он начинает путать дочь с сиделкой, а потом и с матерью.

И вот здесь большая разница в трактовке финала Зеллером и Жирковым.

Метафизика спектакля "Отец"

Энтони Хопкинс играет уверенного в себе, западного "сверхчеловека" — успешного, состоятельного (хочется заметить: как Лектер), который внезапно, из-за болезни, утрачивает свою силу. "Я как будто растерял все свои листики. Дерево без листьев", — беспомощно признается Энтони. "Когда за мной придет мама? У нее были такие большие глаза. Она ко мне приедет? Моя мама", — спрашивает герой у сиделки.

В фильме у Хопкинса не очень удается вызвать сочувствие к этому сверчеловеку, утратившему свои способности, но, собственно, до того мало проявлявшему человеческих чувств и слабостей. Он снова вспоминает в конце: "Что они сделали с моей квартирой, мне негде будет преклонить голову? Но мои часы на моей руке — это уж точно…"

[ + – ] Кадр из фильма "Отец". В главной роли Энтони Хопкинс [ + – ] Кадр из фильма "Отец". В главной роли Энтони Хопкинс [ + – ] Кадр из фильма "Отец". В главной роли Энтони Хопкинс [ + – ] Кадр из фильма "Отец". В главной роли Энтони Хопкинс [ + – ] Кадр из фильма "Отец". В главной роли Энтони Хопкинс

В постановке Жиркова мы видим иного персонажа. В интерьере больницы-пансиона выделятся скульптура ангела. И зрителям дают понять, что главный герой уже как бы находится в двух мирах: земном и потустороннем. И когда, голый, в памперсе, Андре в исполнении Стефана смотрит вверх и проникновенно говорит: "Мама, я хочу к тебе", то он словно бы уже реально обращается к своей матери, которую видит в метафизическом мире.

Возникает третий абсолют — его мама, связывающая собой два мира: потусторонний и земной. И для любой матери — ее дети — всегда малыши, сколько бы им ни стукнуло лет. И когда мы слышим голос сиделки: "Мы оденемся и пойдем гулять в парк. К деревьям и листикам. Ладно? Ты согласен. Давай, малыш", мы понимаем, что Андре скоро отправится гулять не в больничный парк, а со своей мамой – в ином мире. И акцент здесь не на "физическом крахе" главного героя.

В заключительных кадрах ленты Зеллера камера переходит на больничное окно, за которым показаны шумящие летние деревья, как бы говоря: одно дерево растеряло свои листья, другие, напротив, только их произвели: беспощадный, но естественный круговорот природы. А в спектакле акцент сделан на связи между двумя мирами и вечной связи матери и ребенка, которая и становится кульминацией произведения, а вовсе не сменяемость людских поколений.

Поэтому постановка Жиркова и, соответственно игра Олега Стефана получились гораздо глубже, чем в оригинальной трактовке автора. И так бывает.

Ближайшие даты спектакля: 11 и 22 февраля.