Atlas Weekend 2025: скільки коштують квитки, де проводять фестиваль і хто виступить

18-20 липня в Києві відбудеться ювілейний 10-й Atlas Festival. Триденний фестиваль збере понад 100 артистів на шести сценах. Цьогоріч захід проходить на території ТРЦ Blockbuster Mall.

Related video

Головними хедлайнерами фестивалю стануть легендарні фінські рокери The Rasmus, які виступлять 19 липня на головній сцені. Варто нагадати, що у 2022 році музиканти записали трек In The Shadows of Ukraine, щоб підтримати українців у війні проти російської агресії. Хто ще виступить на Atlas Weekend 2025, скільки коштують квитки та де відбудеться головна музична подія цього літа, — читайте в матеріалі Фокусу.

Atlas Weekend 2025: хто виступить

Триденний фестиваль збере понад 100 артистів на шести сценах, дві з яких безплатні. Серед українських знаменитостей — "Океан Ельзи", Бумбокс та Артем.

18 липня: "Без обмежень", O.Torvald, Nikow, "Бумбокс", Otoy, "Сусіди стерплять", "Курган & Agregat" та інші.

"Без обмежень", O.Torvald, Nikow, "Бумбокс", Otoy, "Сусіди стерплять", "Курган & Agregat" та інші. 19 липня: The Rasmus, "Океан Ельзи", Tember Blanche, Yarmak, The Unsleeping, Dantes, Стас Корольов.

The Rasmus, "Океан Ельзи", Tember Blanche, Yarmak, The Unsleeping, Dantes, Стас Корольов. 20 липня: Артем Пивоваров, Анна Трінчер, "Жадан і Собаки", Віталій Козловський, KOLA, Yaktak, Monokate (Go_A).

Організатори тримають у секреті імена деяких українських та закордонних виконавців, тому повна програма ще може поповнитися новими учасниками.

Ціни на квитки Atlas Weekend 2025

Одноденні квитки на Atlas Festival 2025 коштують від 1237 до 1950 гривень залежно від дня та наявності акцій. Абонемент на всі три дні (4600 грн) дає право відвідування території фестивалю та зони Blockbuster Mall з 14:30 — 18 липня по 21:30 — 20 липня.

Atlas Weekend цьогоріч ювілейний Фото: Facebook/atlas weekend

Локація та логістика

Фестиваль проходитиме на території ТРЦ Blockbuster Mall у Києві. Вхід працюватиме щодня з 14:30 по 22:00. Організатори гарантують безпечні умови для відвідувачів та всі необхідні зручності.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про:

Головні культурні події Києва у липня 2025: від камерної поезії до багатотисячного музичного драйву.

Фестивальні сенсації літа: хто із зірок виступить на Країні Мрій, Atlas, Faine Misto.

Крім того, організатори Atlas Weekend пояснювали, навіщо запросили виступити Валерія Меладзе у 2021 році.