"Почувствовала большое облегчение": Павленко рассказала, за что ее исключили из жюри Евровидения (фото, видео)

Украинская певица Екатерина Павленко — солистка группы Ԍо_A, которая в 2021 году представляла Украину на Евровидении с песней SHUM и заняла пятое место, в этом году была исключена из состава нацжури конкурса. Оказалось, что звезда сцены нарушила одно из ключевых правил.

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Об этом композитор рассказала в интервью Суспільне Черкассы.

Екатерина Павленко на Евровидении в 2021 году

Павленко заменила Натела Чхартишвили-Зацаринная, генеральная продюсер музыкальных телеканалов М1 и М2, поскольку певица нарушила одно из правил во время голосования. Солистка Ԍо_A запостила статью, в которой литовская группа Tavo akus написала, что их любимая песня на конкурсе Bird of Pray Ziferblat, а это восприняли как публичную поддержку участника Евровидения, чего нельзя делать жюри. В первом полуфинале она еще проголосовала, а уже перед финалом на фоне нарушения правила организаторы попросили заменить Павленко на кого-то другого.

"Во-первых, я вообще не в восторге быть в жюри конкурсов, особенно если это касается музыки, ведь это субъективная вещь. А особенно Евровидение, где ты должен учитывать свои предпочтения и предпочтения аудитории Евровидения, которую я в свое время изучала. Поэтому когда меня исключили, я даже почувствовала большое облегчение", — призналась Екатерина Павленко.

В целом певица считает, что Украина на Евровидении в этом году была представлена очень хорошо.

"Ребята старались, у них классный был вайб. Они хорошо выступили. У меня вообще не было никаких сомнений, что они достойно представят нашу страну на международном конкурсе и что это классно повлияет на их карьеру", — отметила артистка.

Группа Ziferblat "привезла" Украине девятое место с Евровидения-2025 Фото: ziferblat_band

Более того, Екатерина Павленко призналась, что ей грустно из-за того, что многие начинающие артисты боятся идти на Нацотбор из-за страха хейта, ведь из-за этого Украина теряет классных артистов, которые могли бы нас достойно представить на мировой сцене, могли бы развиваться дальше, могли бы создавать новые шедевры.

В частности, солистка Ԍо_A рассказала, как изменилась музыкальная индустрия в Украине во время полномасштабной войны с РФ.

"Сейчас мы максимально отрезали себя от российского контекста и начинаем выстраивать свой. Раньше, даже после 2014 года, к нам еще приезжали российские музыканты и мы не настолько серьезно относились к тому, что контент, музыка и смыслы, которые в него закладываются, формируют общество. Сейчас же мы настолько от этого оторвались, что украинские музыканты наконец получили то внимание и востребованность, которой они всегда заслуживали", — отметила звезда Евровидения.

Екатерина Павленко

В результате этих процессов появилось много молодых артистов, "которые поверили в себя". Более того, артисты, которые уже давно в сфере, начали немножко волноваться за то, что не все закрывают потребность украинского слушателя в качественной музыке, считает Павленко. А молодежь сейчас "начинает рулить процессом".

Напомним, победитель Евровидения-2025, австрийский певец JJ, призвал организаторов конкурса дисквалифицировать Израиль, после чего заявление музыканта раскритиковали австрийский вещатель и Европейский союз, а самому JJ пришлось оправдываться.

Также Фокус писал о детстве участницы Евровидения-2024 от Украины, рэперши alyona alyona. Оказалось, что мама родила ее во время экзамена.