Дрались за хлеб: украинская звезда Евровидения удивила признанием о своем детстве (фото)

Украинская рэперша alyona alyona вспомнила, как в детстве ее буллили за лишний вес в школе и дома. В частности, участница Евровидения-2024 показала свои детские фото.

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Об этом музыкантка рассказала Анатолию Анатоличу в проекте "Когда я был маленьким".

alyona alyona вспомнила свое детство

alyona alyona призналась, что сейчас часто вспоминает детство, ведь стало меньше родственников, поэтому когда видишь их, еще больше ценишь этот момент и вспоминаешь былые времена.

"Ты за чем-то таким скучаешь — беззаботным, классным", — сказала знаменитость.

alyona alyona в детстве Фото: скриншот alyona alyona в детстве Фото: скриншот

Реперша отметила, что "начала счастья в детстве", что впоследствии теряется во взрослой жизни. Поэтому пока alyona alyona работала в садике, немного это компенсировала.

alyona alyona Фото: скриншот

alyona alyona родилась в Киеве

Несмотря на то, что в сети пишет, что рэперша родилась в селе Капитановка, на самом деле она появилась на свет в столице. Более того, alyona alyona призналась, что мама родила ее на экзамене. Тогда женщина училась в киевском учебном заведении.

"Я родилась во время маминого экзамена", — сказала звезда сцены.

Тогда маму alyona alyona забрали в роддом и поставили 5 автоматом за экзамен.

Несмотря на это, тогда ребенка записывали по месту прописки отца, поэтому alyona alyona была прописана в Новомиргороде Кировоградской области. Впоследствии родители после учебы туда вернулись.

Анатолий Анатолич даже пошутил, что они все "понаехали", а alyona alyona настоящая киевлянка.

В частности, звезда вспомнила как в садик ходила через пекарню, где очень пахло хлебом.

"Мы с девочками за шкурку дрались", — рассказала рэперша, припомнив украинскую традицию о том, что ту девушку, которая съест шкурку хлеба, будут любить парни.

alyona alyona в детстве Фото: скриншот alyona alyona Фото: скриншот

Также участница Евровидения вспомнила, как у родителей были задержки зарплаты. Часто даже платили сахаром.

Лишний вес alyona alyona и буллинг от детей

Реперша вспомнила, как ее буллили из-за лишнего веса в школе и дома.

"Дети очень жестоки, к сожалению. Я не была жестким ребенком. У меня не было желания отыгрываться на других", — призналась она, добавив, что очень быстро прощает обиды.

Из-за буллинга у alyona alyona была тяга к "ментальной жвачке" — когда становится грустно от обид, сразу хочется что-то съесть.

Более того, если реперша очень сильно огрызалась к обидчикам, то те могли даже ударить.

alyona alyona в детстве Фото: скриншот alyona alyona в детстве Фото: скриншот

В частности, папа рэперши также делал замечания относительно лишнего веса дочери.

"Все, кто я есть и где я есть, это также исключительно благодаря тому, что было в детстве. Ты идешь и ты пытаешься самоутвердиться, ты пытаешься получить какое-то одобрение. Ты достигаешь новых вершин", — призналась она, добавив, что еще раз такое детство не хочет пережить.

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