Бились за хліб: українська зірка Євробачення здивувала зізнанням про своє дитинство (фото)
Українська реперка alyona alyona пригадала, як у дитинстві її булили за зайву вагу у школі та вдома. Зокрема, учасниця Євробачення-2024 показала свої дитячі фото.
Про це музикантка розповіла Анатолію Анатолічу в проєкті "Коли я був маленьким".
alyona alyona зізналася, що зараз часто згадує дитинство, адже стало менше родичів, тому коли бачиш їх, ще більше цінуєш цей момент і згадуєш минулі часи.
"Ти за чимось таким сумуєш — безтурботним, класним", — сказала знаменитість.
Реперка наголосила, що "початки щастя в дитинстві", що згодом губиться в дорослому житті. Тому поки alyona alyona працювала в садочку, трохи це компенсувала.
alyona alyona народилася в Києві
Попри те, що в мережі пише, що реперка народилася в селі Капітанівка, насправді вона зʼявилася на світ у столиці. Ба більше, alyona alyona зізналася, що мама народила її на екзамені. Тоді жінка навчалася в київському навчальному закладі.
"Я народилася під час маминого екзамену", — сказала зірка сцени.
Тоді маму alyona alyona забрали в пологовий і поставили 5 автоматом за іспит.
Попри це, тоді дитину записували за місцем прописки батька, тому alyona alyona була прописана в Новомиргороді Кіровоградської області. Згодом батьки після навчання туди повернулися.
Анатолій Анатоліч навіть пожартував, що вони всі "понаїхали", а alyona alyona справжня киянка.
Зокрема, зірка пригадала як у садочок ходила через пекарню, де дуже пахло хлібом.
"Ми з дівчатами за шкуринку билися", — розповіла реперка, пригадавши українську традицію про те, що ту дівчину, яка зʼїсть шкуринку хліба, будуть любити хлопці.
Також учасниця Євробачення пригадала, як у батьків були затримки зарплати. Часто навіть платили цукром.
Зайва вага alyona alyona та булінг від дітей
Реперка пригадала, як її булили через зайву вагу у школі та вдома.
"Діти дуже жорстокі, на жаль. Я не була жорсткою дитиною. У мене не було бажання відігруватися на інших", — зізналася вона, додавши, що дуже швидко пробачає образи.
Через булінг в alyona alyona була тяга до "ментальної жувачки" — коли стає сумно від образ, одразу хочеться щось зʼїсти.
Ба більше, якщо реперка дуже сильно огризалася до кривдників, то ті могли навіть вдарити.
Зокрема, тато реперки також робив зауваження щодо зайвої ваги доньки.
"Все, хто я є і де я є, це також виключно завдяки тому, що було в дитинстві. Ти йдеш і ти намагаєшся самоствердитися, ти намаєшся отримати якесь схвалення. Ти сягаєш нових вершин", — зізналася вона, додавши, що ще раз таке дитинство не хоче пережити.
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