Бились за хліб: українська зірка Євробачення здивувала зізнанням про своє дитинство (фото)

Українська реперка alyona alyona пригадала, як у дитинстві її булили за зайву вагу у школі та вдома. Зокрема, учасниця Євробачення-2024 показала свої дитячі фото.

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Про це музикантка розповіла Анатолію Анатолічу в проєкті "Коли я був маленьким".

alyona alyona пригадала своє дитинство

alyona alyona зізналася, що зараз часто згадує дитинство, адже стало менше родичів, тому коли бачиш їх, ще більше цінуєш цей момент і згадуєш минулі часи.

"Ти за чимось таким сумуєш — безтурботним, класним", — сказала знаменитість.

alyona alyona Фото: скріншот alyona alyona Фото: скріншот

Реперка наголосила, що "початки щастя в дитинстві", що згодом губиться в дорослому житті. Тому поки alyona alyona працювала в садочку, трохи це компенсувала.

alyona alyona Фото: скріншот

alyona alyona народилася в Києві

Попри те, що в мережі пише, що реперка народилася в селі Капітанівка, насправді вона зʼявилася на світ у столиці. Ба більше, alyona alyona зізналася, що мама народила її на екзамені. Тоді жінка навчалася в київському навчальному закладі.

"Я народилася під час маминого екзамену", — сказала зірка сцени.

Тоді маму alyona alyona забрали в пологовий і поставили 5 автоматом за іспит.

Попри це, тоді дитину записували за місцем прописки батька, тому alyona alyona була прописана в Новомиргороді Кіровоградської області. Згодом батьки після навчання туди повернулися.

Анатолій Анатоліч навіть пожартував, що вони всі "понаїхали", а alyona alyona справжня киянка.

Зокрема, зірка пригадала як у садочок ходила через пекарню, де дуже пахло хлібом.

"Ми з дівчатами за шкуринку билися", — розповіла реперка, пригадавши українську традицію про те, що ту дівчину, яка зʼїсть шкуринку хліба, будуть любити хлопці.

alyona alyona в дитинстві Фото: скріншот alyona alyona Фото: скріншот

Також учасниця Євробачення пригадала, як у батьків були затримки зарплати. Часто навіть платили цукром.

Зайва вага alyona alyona та булінг від дітей

Реперка пригадала, як її булили через зайву вагу у школі та вдома.

"Діти дуже жорстокі, на жаль. Я не була жорсткою дитиною. У мене не було бажання відігруватися на інших", — зізналася вона, додавши, що дуже швидко пробачає образи.

Через булінг в alyona alyona була тяга до "ментальної жувачки" — коли стає сумно від образ, одразу хочеться щось зʼїсти.

Ба більше, якщо реперка дуже сильно огризалася до кривдників, то ті могли навіть вдарити.

alyona alyona Фото: скріншот alyona alyona Фото: скріншот

Зокрема, тато реперки також робив зауваження щодо зайвої ваги доньки.

"Все, хто я є і де я є, це також виключно завдяки тому, що було в дитинстві. Ти йдеш і ти намагаєшся самоствердитися, ти намаєшся отримати якесь схвалення. Ти сягаєш нових вершин", — зізналася вона, додавши, що ще раз таке дитинство не хоче пережити.

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