Брати Борисенки змінилися до невпізнання: чим наразі займаються зірки 2000-х (фото)

Учасники популярного у 2000-х гурту Олександр та Володимир Борисенки розповіли, чим наразі займаються.

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Брати Борисенки наразі вкрай рідко з'являються на публіці. Виявилося, що після зіркової карʼєри Володимир зацікавився соціальною роботою, а Олександр – дизайном.

Наразі близнюкам по 32 роки. Як жартують музиканти, вони живі та здорові, але з роками волосся стало менше.

"Живі, більш-менш здорові, трішки волосся випало, але нічого страшного. Зараз ми корисні там, де ми перебуваємо, і туди ми направляємо повністю себе, повністю свої сили", — зазначив Олександр Борисенко.

Брати Борисенки у 2025 році Фото: скріншот

Зокрема, стало відомо, що Володимир Борисенко наразі займається соціальною роботою. Співак присвятив себе благодійності та допомагає українським військовим.

"Я дуже багато займаюся соціальною роботою, веду проєкт "Жити назустріч", де ми допомагаємо ветеранам в адаптації та повертатися до цивільного життя. Ще займаюся благодійними мерчами, підтримкою комерційних проєктів, які теж займаються допомогою військовим", — розповів він.

Тим часом його брат спростував чутки, що працює у сфері IT.

"Я не знаю, хто взагалі розігнав, що я в IT працюю. Я дизайнер. Я роблю відео, монтаж, займаюся режисурою. Це не пов'язано з IT", — наголосив Олександр.

Брати Борисенки на піку карʼєри Фото: скріншот

Брати Борисенки

Брати Борисенки — це українські близнюки Олександр і Володимир Борисенки, які стали відомими як поп-співаки. Вони народилися 1992 року і здобули популярність після участі в українському вокальному шоу "Фабрика зірок", яке виходило на Новому каналі у 2009 році. Юнаки запам’яталися глядачам своїм яскравим образом, енергією і харизмою.

Після участі у "Фабриці зірок" вони певний час активно виступали, випускали кліпи та брали участь у телешоу. Пізніше брати Борисенки зникли з медіапростору.

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