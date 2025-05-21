Донька Олени Мозгової заручилася зі своєю дівчиною Юлією, деталі (фото, відео)

Старша донька української продюсерки Олени Мозгової Зоя виходить заміж. Дівчина та її партнерка на ім'я Юлія сказали одна одній "так".

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Кадрами події закохані поділилися в Instagram.

Зоя Мозгова з нареченою Юлією

"Приймаємо вітання", — написала наречена Зоя.

Відео з моментами освідчення донька Олени Мозгової підписала: "Ми сказали "ТАК"".

Важливий момент у стосунках стався під час відпочинку пари в Індії.

"Інколи шлях до іншої людини насправді є шляхом назад до самого себе. До тих куточків усередині, які дуже давно були закриті… в страху… забуті. Я не вірила, що зможу знову довіряти. Відкрити моє серце. Бути вразливою. Але кохання — щире, глибоке кохання — просить лише правди. На цьому березі, під відкритим небом Гоа, я здійснила крок. Не через страх втратити. А з бажання бути справжньою. Обрати нас. Обрати шлях разом", — написала Зоя Мозгова.

Зоя Мозгова з нареченою Юлією

Донька продюсерки Олени Мозгової від її попередніх стосунків перед цивільним шлюбом з Олександром Пономарьовим оголосила про свої стосунки з дівчиною Юлією наприкінці липня 2024 року.

"Я відчуваю внутрішній відкритий простір, щоб розділити велику радість життя та зробити камінг-аут", — розповіла тоді онука Миколи Мозгового.

Втім, її вітчим відмовився публічно коментувати зізнання Зої.

"Не хочу коментувати зараз. Ця історія не зовсім зараз комфортна. Кожен обирає свій шлях, у кожного своя дорога", — зазначив тоді Олександр Пономарьов.

Відомо, що наречена Зої Мозгової Юлія родом з України. Навчалася в Харківському національному аерокосмічному університеті. Нині працює у сфері SЕО. Жінка виховує двох доньок-близнючок. Судячи з інформації в мережі, вона проживає в Німеччині.

Нагадаємо, Олена Мозгова публічно підтримала свою доньку на фоні її камінг-ауту. Продюсерка попросила Зою не звертати уваги на хейтерів.

Також Фокус писав про те, що шеф-кухар і телеведучий Ектор Хіменес-Браво приєднався до 429-го полку безпілотної авіації "Ахіллес", проте не як воїн, а як представник інтересів полку.