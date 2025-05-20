"Це звання носять найкращі": Ектор Хіменес-Браво долучився до 429-го полку БПЛА "Ахіллес"

Шеф-кухар і телеведучий Ектор Хіменес-Браво приєднався до 429-го полку безпілотної авіації "Ахіллес", проте не як воїн, а як представник інтересів полку.

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Про це зірковий кухар розповів на своїй сторінці Instagram.

За словами Ектора Хіменеса-Браво, як іноземець він мав можливість долучитися до Іноземного легіону, проте свідомо вирішив вступити саме до 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" — підрозділу, який давно підтримує.

"Це підрозділ, бійців якого я підтримую тривалий час, тому наразі пройшов спеціальний вишкіл разом із ними. Намагаюсь зсередини зрозуміти, як функціонує полк, які виникають проблемні питання, і які є шляхи їх вирішення", — написав телеведучий.

Він додав, що надалі представлятиме інтереси полку "Ахіллес", братиме участь у визначених командуванням завданнях та долучатиметься до посилення матеріально-технічної бази підрозділу.

Ектор Хіменес-Браво додав, що залишатиметься в публічному просторі та продовжить роботу над новим сезоном шоу "МастерШеф". Водночас він більше залучатиметься до діяльності полку "Ахіллес", підтримуючи військових, які боронять Україну.

Нагадаємо, 19 травня шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво опублікував відео, де показався у військовій формі. Він заявив, що стає частиною армії, проте деталі наразі не розкрив.

На початку 2025 року Ектор Хіменес-Браво різко розкритикував корупцію в Україні. Він вважає, що те, що наразі робиться щодо проблеми з корупцією, це лише "показова боротьба".