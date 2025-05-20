"Стану частиною армії": Ектор Хіменес-Браво заявив, що долучиться до війська

Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво показався у військовій формі. Він заявив, що стає частиною армії, проте деталі наразі не розкрив.

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Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram. Ектор опублікував відео, де постав у військовій формі.

У відео Ектор Хіменес-Браво приїхав до військовослужбовців 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес". Він повідомив, що зник на кілька днів та був без зв'язку. Шеф-кухар сказав, що більше не може сидіти вдома та зробив те, на що наважувався ще з лютого 2022 року. Ектор зізнався, що стане частиною армії.

У відео він спілкується з військовими, тренується та вчиться стріляти. Хіменес-Браво зауважив, що армія України – це не просто оборона, а технології, холодна витримка та сила.

Він зазначив, що поки не може всього розповісти, але додав, що після побаченого та зробленого вже не буде таким, ким був раніше. Чоловік пообіцяв скоро поділитись подробицями.

"Це зовсім інший світ. Без світла. Без звичного шуму міста. Без права на помилку. Я зараз тут і маю конкретну місію. Тут, де ранок починається не з кави. Тут, де кожен рух – це зосередженість, а кожен звук – сигнал", – написав Ектор Хіменес-Браво.

Нагадаємо, у березні 2025 року Ектор Хіменес-Браво виїхав з України зустрітися з близькими людьми на іншому континенті. Суддя шоу "МастерШеф" прибув до рідної Колумбії.

Фокус також раніше писав, що на початку 2025 року Ектор Хіменес-Браво різко розкритикував корупцію в Україні. Він вважає, що те, що наразі робиться щодо проблеми з корупцією, це лише "показова боротьба".