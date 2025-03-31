"Досі не вірю": Ектор Хіменес-Браво виїхав з України та показав причину (фото, відео)
Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво виїхав з України зустрітися з близькими людьми на іншому континенті. Суддя шоу "МастерШеф" прибув до рідної Колумбії.
Про це кулінар розповів в Instagram.
Ектор зізнався, що мріяв про це майже два з половиною роки. Суддя популярного шоу говорить, що йому складно повірити, що нарешті зміг приїхати додому і подолати чималу відстань.
"Вдома…Я мріяв про цей момент 2,5 роки. Я мріяв ще раз побачити рідних, мріяв обійняти маму… Досі не вірю, що я подолав таку відстань. Досі не вірю що я вдома, в Колумбії", — написав Ектор Хіменес-Браво.
Зокрема, кулінар показав моменти зустрічі з рідними та свою усміхнену маму у віночку.
"Мама щаслива мати такого сина", — написав у коментарях ведучий Григорій Решетнік.
"Я плачу від радості за вас!!! Як це сильно потрібно було тобі. Нарешті", — прокоментувала інша суддя проєкту "МастерШеф" Ольга Мартиновська.
Перед цим Ектор заінтригував своїх підписників.
"Поки ви чекаєте МШ, я чекаю літак в країну Х. Як думаєте, куди?" — написав ведучий.
А фоловери здебільшого вгадали напрямок його подорожі.
"Колумбія до мами", "Додому через Мадрид", "На батьківщину", — писали вони.
Нагадаємо, на початку 2025 року Ектор Хіменес-Браво різко розкритикував корупцію в Україні. Він вважає, що те, що наразі робиться щодо проблеми з корупцією, це лише "показова боротьба".
Також Фокус писав про початок зйомок нового сезону "МастерШеф". Організатори вирішили почати просто неба, тому знімальний майданчик облаштували біля червоного корпуса університету імені Шевченка в Києві.