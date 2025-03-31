"Досі не вірю": Ектор Хіменес-Браво виїхав з України та показав причину (фото, відео)

Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво виїхав з України зустрітися з близькими людьми на іншому континенті. Суддя шоу "МастерШеф" прибув до рідної Колумбії.

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Про це кулінар розповів в Instagram.

Ектор Хіменес-Браво прилетів до Колумбії

Ектор зізнався, що мріяв про це майже два з половиною роки. Суддя популярного шоу говорить, що йому складно повірити, що нарешті зміг приїхати додому і подолати чималу відстань.

"Вдома…Я мріяв про цей момент 2,5 роки. Я мріяв ще раз побачити рідних, мріяв обійняти маму… Досі не вірю, що я подолав таку відстань. Досі не вірю що я вдома, в Колумбії", — написав Ектор Хіменес-Браво.

Зокрема, кулінар показав моменти зустрічі з рідними та свою усміхнену маму у віночку.

"Мама щаслива мати такого сина", — написав у коментарях ведучий Григорій Решетнік.

"Я плачу від радості за вас!!! Як це сильно потрібно було тобі. Нарешті", — прокоментувала інша суддя проєкту "МастерШеф" Ольга Мартиновська.

Ектор Хіменес-Браво прилетів до Колумбії

Перед цим Ектор заінтригував своїх підписників.

"Поки ви чекаєте МШ, я чекаю літак в країну Х. Як думаєте, куди?" — написав ведучий.

А фоловери здебільшого вгадали напрямок його подорожі.

"Колумбія до мами", "Додому через Мадрид", "На батьківщину", — писали вони.

Ектор Хіменес-Браво

Нагадаємо, на початку 2025 року Ектор Хіменес-Браво різко розкритикував корупцію в Україні. Він вважає, що те, що наразі робиться щодо проблеми з корупцією, це лише "показова боротьба".

Також Фокус писав про початок зйомок нового сезону "МастерШеф". Організатори вирішили почати просто неба, тому знімальний майданчик облаштували біля червоного корпуса університету імені Шевченка в Києві.