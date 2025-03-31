"До сих пор не верю": Эктор Хименес-Браво выехал из Украины и показал причину (фото, видео)

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво выехал из Украины встретиться с близкими людьми на другом континенте. Судья шоу "МастерШеф" прибыл в родную Колумбию.

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Об этом кулинар рассказал в Instagram.

Эктор Хименес-Браво прилетел в Колумбию

Эктор признался, что мечтал об этом почти два с половиной года. Судья популярного шоу говорит, что ему сложно поверить, что наконец-то смог приехать домой и преодолеть немалое расстояние.

"Дома... Я мечтал об этом моменте 2,5 года. Я мечтал еще раз увидеть родных, мечтал обнять маму... До сих пор не верю, что я преодолел такое расстояние. До сих пор не верю что я дома, в Колумбии", — написал Эктор Хименес-Браво.

В частности, кулинар показал моменты встречи с родными и свою улыбающуюся маму в веночке.

"Мама счастлива иметь такого сына", — написал в комментариях ведущий Григорий Решетник.

"Я плачу от радости за вас!!! Как это сильно нужно было тебе. Наконец-то", — прокомментировала другая судья проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская.

Эктор Хименес-Браво прилетел в Колумбию

Перед этим Эктор заинтриговал своих подписчиков.

"Пока вы ждете МШ, я жду самолет в страну Х. Как думаете, куда?" — написал ведущий.

А фолловеры в основном угадали направление его путешествия.

"Колумбия к маме", "Домой через Мадрид", "На родину", — писали они.

Эктор Хименес-Браво

Напомним, в начале 2025 года Эктор Хименес-Браво резко раскритиковал коррупцию в Украине. Он считает, что то, что сейчас делается по проблеме с коррупцией, это лишь "показательная борьба".

Также Фокус писал о начале съемок нового сезона "МастерШеф". Организаторы решили начать под открытым небом, поэтому съемочную площадку обустроили возле красного корпуса университета имени Шевченко в Киеве.