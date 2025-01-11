"Не буду миритися з цим": Ектор Хіменес-Браво різко висловився про корупцію в Україні

Телеведучий вважає, що те, що наразі робиться щодо проблеми з корупцією, це лише "показова боротьба". Втім, кожен повинен почати із себе.

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Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво різко висловився про корупцію в Україні. Своїми думками суддя шоу "МастерШеф" поділився в Instagram.

Хіменес-Браво написав, що його "задовбала корупція в Україні".

"Корупція – це хвороба, що отруює нашу державу зсередини. Але ми можемо її зупинити, якщо почнемо з себе. Відмовимося мовчати. Поки ми боремось із зовнішнім ворогом, не забуваймо про боротьбу з тим, хто роз'їдає нашу країну зсередини. Україна заслуговує на світле майбутнє, де є місце лише для чесності, справедливості й розвитку", — вважає телеведучий.

Зокрема, Хіменес-Браво пригадав, що мама вчила його: щоб піднятися нагору, іноді треба спочатку опуститися на дно.

"Я думав, що початок повномасштабної — це і є наше дно. Точка, з якої ми почнемо підійматися", — написав кулінар.

"Але замість боротьби з ворогом всередині, корупція лише глибше проростає в нашій системі", — додав Ектор.

Він вважає, що те, що наразі робиться щодо проблеми з корупцією, це лише "показова боротьба".

"Але я, як людина, яка мріє бачити Україну успішною — не буду миритися з цим", — наголосив телеведучий.

Ектор Хіменес-Браво різко висловився щодо корупції в Україні

Зокрема, шеф-кухаря підтримала танцюристка Ілона Гвоздьова.

"Сподіваюсь чим більше відомих людей буде про це говорити, показувати і висвітлювати можливо тоді в нас зʼявиться шанс це трохи побороти. Дякую Ектор за сміливість", — написала вона в коментарях.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво повідомив про поповнення в родині.

Також Фокус писав про початок зйомок нового сезону "МастерШеф".