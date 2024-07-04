52-річний Ектор Хіменес-Браво стане "дідусем" (відео)

Ектор Хіменес-Браво в таємниці тримає своє особисте життя. Однак, дізнавшись про вагітність своєї "донечки", поділився радісною новиною.

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52-річний шеф-кухар, який має колумбійське походження, Ектор Хіменес-Браво зізнався, що незабаром стане "дідусем". Відео з екрана УЗД кухар опублікував у себе на сторінці в Інстаграм.

"Батьком я поки що не став, проте… Я стану дідусем! У нас буде поповнення. Моя дівчинка вагітна", — написав Ектор.

Шеф-кухар уточнив, що йдеться про його собачку, на ім'я Лупіта. Зокрема, Ектор показав, що разом із собачкою побував на УЗД, яке підтвердило, що вона вагітна.

"Моєму щастю немає меж — мої здогадки підтверджено) Лупіта вагітна", — радісно написав шеф-кухар.

Суддя шоу "МастерШеф" зізнався, що протягом тривалого часу чекав на цей день. Під дописом шанувальники Ектора одразу ж почали його вітати: "Я від несподіванки мало дар мови не втратила, а ви… Ну, але все одно, прийміть наші вітання", "Вітаю, вітаю, це дуже-дуже радісна подія!!! Лупіті здоров'я !!! Будемо чекати манюнь!!!", "Це так мило. Вітаю".

Зауважимо, що навколо особистого життя судді "МастерШеф" ходе чимало історій. Однак на сьогодні відомо, що Ектор не був одруженим і немає дітей.

У лютому 2024 року блогер-пліткар Богдан Беспалов заявив, що у Хіменеса-Браво насправді стосунки з Ярославським, стверджуючи, що вони нібито бойфренди й начебто є представниками ЛГБТ-спільноти. Попри такі чутки, в серпні 2022 року Ектор зізнався, що давно перебуває у стосунках з молодшою за себе українкою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 37-річна Ірина Федишин зізналася, чи дійсно втретє стане мамою.

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