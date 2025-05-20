"Стану частью армии": Эктор Хименес-Браво заявил, что присоединится к армии

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво показался в военной форме. Он заявил, что становится частью армии, однако детали пока не раскрыл.

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Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Эктор опубликовал видео, где предстал в военной форме.

В видео Эктор Хименес-Браво приехал к военнослужащим 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес". Он сообщил, что исчез на несколько дней и был без связи. Шеф-повар сказал, что больше не может сидеть дома и сделал то, на что решался еще с февраля 2022 года. Эктор признался, что станет частью армии.

В видео он общается с военными, тренируется и учится стрелять. Хименес-Браво отметил, что армия Украины — это не просто оборона, а технологии, холодная выдержка и сила.

Он отметил, что пока не может всего рассказать, но добавил, что после увиденного и сделанного уже не будет таким, кем был раньше. Мужчина пообещал скоро поделиться подробностями.

"Это совсем другой мир. Без света. Без привычного шума города. Без права на ошибку. Я сейчас здесь и имею конкретную миссию. Здесь, где утро начинается не с кофе. Здесь, где каждое движение — это сосредоточенность, а каждый звук — сигнал", — написал Эктор Хименес-Браво.

Напомним, в марте 2025 года Эктор Хименес-Браво уехал из Украины встретиться с близкими людьми на другом континенте. Судья шоу "МастерШеф" прибыл в родную Колумбию.

Фокус также ранее писал, что в начале 2025 года Эктор Хименес-Браво резко раскритиковал коррупцию в Украине. Он считает, что то, что сейчас делается по проблеме с коррупцией, это лишь "показательная борьба".