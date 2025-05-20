"Это звание носят лучшие": Эктор Хименес-Браво присоединился к 429-му полку БПЛА "Ахиллес"

Шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво присоединился к 429-му полку беспилотной авиации "Ахиллес", однако не как воин, а как представитель интересов полка.

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Об этом звездный повар рассказал на своей странице Instagram.

По словам Эктора Хименеса-Браво, как иностранец он имел возможность присоединиться к Иностранному легиону, однако сознательно решил вступить именно в 429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" — подразделение, которое давно поддерживает.

"Это подразделение, бойцов которого я поддерживаю длительное время, поэтому сейчас прошел специальную подготовку вместе с ними. Пытаюсь изнутри понять, как функционирует полк, какие возникают проблемные вопросы, и какие есть пути их решения", — написал телеведущий.

Он добавил, что в дальнейшем будет представлять интересы полка "Ахиллес", участвовать в определенных командованием задачах и приобщаться к усилению материально-технической базы подразделения.

Эктор Хименес-Браво добавил, что будет оставаться в публичном пространстве и продолжит работу над новым сезоном шоу "МастерШеф". В то же время он больше будет привлекаться к деятельности полка "Ахиллес", поддерживая военных, которые защищают Украину.

Напомним, 19 мая шеф-повар Эктор Хименес-Браво опубликовал видео, где показался в военной форме. Он заявил, что становится частью армии, однако детали пока не раскрыл.

В начале 2025 года Эктор Хименес-Браво резко раскритиковал коррупцию в Украине. Он считает, что то, что сейчас делается по проблеме с коррупцией, это лишь "показательная борьба".