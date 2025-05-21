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Стиль жизни

Дочь Елены Мозговой обручилась со своей девушкой Юлией, детали (фото, видео)

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Фото: matatatahakuna/Instagram | Зоя Мозговая с невестой Юлией

Старшая дочь украинской продюсера Елены Мозговой Зоя выходит замуж. Девушка и ее партнерша по имени Юлия сказали друг другу "да".

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Кадрами события влюбленные поделились в Instagram.

Зоя Мозговая с невестой Юлией

"Принимаем поздравления", — написала невеста Зоя.

Видео с моментами признания дочь Елены Мозговой подписала: "Мы сказали "ДА"".

Важный момент в отношениях произошел во время отдыха пары в Индии.

"Иногда путь к другому человеку на самом деле является путем назад к самому себе. К тем уголкам внутри, которые очень давно были закрыты... в страхе... забыты. Я не верила, что смогу снова доверять. Открыть свое сердце. Быть уязвимой. Но любовь — искренняя, глубокая любовь — просит только правды. На этом берегу, под открытым небом Гоа, я сделала шаг. Не из-за страха потерять. А из желания быть настоящей. Выбрать нас. Выбрать путь вместе", — написала Зоя Мозговая.

Зоя Мозговая с невестой Юлией

Дочь продюсера Елены Мозговой от ее предыдущих отношений перед гражданским браком с Александром Пономаревым объявила о своих отношениях с девушкой Юлией в конце июля 2024 года.

"Я чувствую внутреннее открытое пространство, чтобы разделить большую радость жизни и сделать каминг-аут", — рассказала тогда внучка Николая Мозгового.

Впрочем, ее отчим отказался публично комментировать признание Зои.

"Не хочу комментировать сейчас. Эта история не совсем сейчас комфортная. Каждый выбирает свой путь, у каждого своя дорога", — отметил тогда Александр Пономарев.

Известно, что невеста Зои Мозговой Юлия родом из Украины. Училась в Харьковском национальном аэрокосмическом университете. Сейчас работает в сфере SЕО. Женщина воспитывает двух дочерей-близняшек. Судя по информации в сети, она проживает в Германии.

Напомним, Елена Мозговая публично поддержала свою дочь на фоне ее каминг-аута. Продюсер попросила Зою не обращать внимания на хейтеров.

Также Фокус писал о том, что шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво присоединился к 429-му полку беспилотной авиации "Ахиллес", однако не как воин, а как представитель интересов полка.