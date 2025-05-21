"Нічого свого зробити не можуть": російська співачка "вкрала" образ Олі Полякової (фото)

Російська співачка МакSим сплагіатила образ Олі Полякової з її шоу "Все буде добре" 2023 року.

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Про це розповів продюсер Полякової Михайло Ясинський.

МакSим (Марина Абросімова) виступила на футбольному матчі "Спартак" – "Ростов" у вбранні, майже ідентичному до сценічного луку Олі Полякової з шоу 2023 року. Образ включав білу сукню з розрізом, металевий корсет і меч. Водночас у випадку Полякової вбрання ще доповнювала корона. Продюсер української співачки обурився і назвав це відвертим плагіатом.

"Убогі. Нічого свого зробити не можуть", — написав Михайло Ясинський.

МакSим сплагіатила образ Олі Полякової Фото: скріншот

"Тільки у Олі воно продумане до деталей! Прикраса на голові - якщо дивитися уважно, то це герб наш! Поєднання меча і «сталевого верху» з ніжною спідницею теж має сенс! Тобто Жінка всеодно залишається Жінкою, сильна й непереможна, але Жінка! І звісно як сидить образ на Олі. Все до діла, як то кажуть. І оце недорозуміння", "На болотах все стабільно", "Виглядає ця особа як жаба а Оля най", — зауважили користувачі мережі.

Наразі реакції самої Полякової немає.

Нагадаємо, продюсер Ігор Кондратюк показав рідкісні кадри своєї єдиної доньки Поліни, яка закінчила з відзнакою університет у США.

Також Фокус писав про заручини доньки Олени Мозгової Зої з її дівчиною Юлією. Закохані сказали "так" в Індії.