"Ничего своего сделать не могут": российская певица "украла" образ Оли Поляковой (фото)

Российская певица МакЅим сплагиатила образ Оли Поляковой из ее шоу "Все буде добре" 2023 года.

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Об этом рассказал продюсер Поляковой Михаил Ясинский.

МакЅим (Марина Абросимова) выступила на футбольном матче "Спартак" — "Ростов" в наряде, почти идентичном сценическому луку Оли Поляковой из шоу 2023 года. Образ включал белое платье с разрезом, металлический корсет и меч. При этом в случае Поляковой наряд еще дополняла корона. Продюсер украинской певицы возмутился и назвал это откровенным плагиатом.

"Убогие. Ничего своего сделать не могут", — написал Михаил Ясинский.

МакЅим сплагиатила образ Оли Поляковой Фото: скриншот

"Только у Оли оно продумано до деталей! Украшение на голове — если смотреть внимательно, то это герб наш! Сочетание меча и "стального верха" с нежной юбкой тоже имеет смысл! То есть Женщина все равно остается Женщиной, сильная и непобедимая, но Женщина! И конечно как сидит образ на Оле. Все к делу, как говорится. И это недоразумение", "На болотах все стабильно", "Выглядит эта особа как лягушка а Оля самая", — отметили пользователи сети.

Пока реакции самой Поляковой нет.

Напомним, продюсер Игорь Кондратюк показал редкие кадры своей единственной дочери Полины, которая закончила с отличием университет в США.

Также Фокус писал о помолвке дочери Елены Мозговой Зои с ее девушкой Юлией. Влюбленные сказали "да" в Индии.