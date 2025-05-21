"Моя умная красавица": Игорь Кондратюк показал редкие кадры с единственной дочерью (фото)

Украинский продюсер Игорь Кондратюк показал редкие кадры своей единственной дочери Полины, которая окончила университет в США.

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Кадрами с важного события шоумен поделился в Instagram.

Дочь Игоря Кондратюка в этом году выпускница. Полина закончила Arizona State University в США и получила степень бакалавра. Более того, у единственной наследницы Игоря Кондратюка диплом с отличием. Она получила специальность в области аэрокосмической инженерии.

В частности, Кондратюк показал, каким у его дочери был выпускной в США. Она надела белое платье и дополнила образ бордовыми туфлями. Между тем звездный отец гармонировал с дочерью в бордовом и солнцезащитных очках.

Игорь Кондратюк с дочерью Полиной

"Выдающееся событие произошло в нашей семье: Полина получила степень бакалавра в Arizona State University по специальности Aerospace Engineering! Закончила с отличием — Moeur Award! Радость и гордость распирает! Моя умная красавица! Люблю безгранично..." — написал Игорь Кондратюк.

К поздравлениям также присоединились подписчики продюсера.

"Было у кого удаться, пусть везет", "Молодчинка, хорошей судьбы и реализации", "Поздравляю! Красивая и умная и умная. Пусть и дальше ей везет", — пишут пользователи сети в комментариях к посту.

Напомним, дочь украинской продюсера Елены Мозговой Зоя выходит замуж. Девушка и ее партнерша по имени Юлия сказали друг другу "да" на отдыхе в Индии.

Также Фокус писал о том, что сын погибшего на войне Максима Нелипы не приедет на похороны отца, которые состоятся до конца этой недели. Юноша находится в Израиле.