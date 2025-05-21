"Моя розумна красуня": Ігор Кондратюк показав рідкісні кадри з єдиною донькою (фото)

Український продюсер Ігор Кондратюк показав рідкісні кадри своєї єдиної доньки Поліни, яка закінчила університет у США.

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Кадрами з важливої події шоумен поділився в Instagram.

Донька Ігоря Кондратюка цьогоріч випускниця. Поліна закінчила Arizona State University у США та здобула ступінь бакалавра. Ба більше, у єдиної спадкоємиці Ігоря Кондратюка диплом з відзнакою. Вона здобула спеціальність у галузі аерокосмічної інженерії.

Зокрема, Кондратюк показав, яким у його доньки був випускний у США. Вона одягнула білу сукню та доповнила образ бордовими туфлями. Тим часом зірковий батько гармоніював з донькою в бордовому та сонцезахисних окулярах.

Ігор Кондратюк з донькою Поліною

"Видатна подія сталася в нашій сім'ї: Поліна отримала ступінь бакалавра в Arizona State University зі спеціальності Aerospace Engineering! Закінчила з відзнакою — Moeur Award! Радість і гордість розпирає! Моя розумна красуня! Люблю безмежно…" — написав Ігор Кондратюк.

До привітань також приєдналися підписники продюсера.

"Було в кого вдатися, хай щастить", "Молодчинка, гарної долі та реалізації", "Вітаю! Гарна і розумна. Хай і далі їй щастить", — пишуть користувачі мережі в коментарях до допису.

Нагадаємо, донька української продюсерки Олени Мозгової Зоя виходить заміж. Дівчина та її партнерка на ім'я Юлія сказали одна одній "так" на відпочинку в Індії.

Також Фокус писав про те, що син загиблого на війні Максима Неліпи не приїде на похорон батька, який відбудеться до кінця цього тижня. Юнак перебуває в Ізраїлі.