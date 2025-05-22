Братья Борисенко изменились до неузнаваемости: чем сейчас занимаются звезды 2000-х (фото)

Участники популярной в 2000-х группы Александр и Владимир Борисенко рассказали, чем сейчас занимаются.

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Братья Борисенко сейчас крайне редко появляются на публике. Оказалось, что после звездной карьеры Владимир заинтересовался социальной работой, а Александр — дизайном.

Сейчас близнецам по 32 года. Как шутят музыканты, они живы и здоровы, но с годами волос стало меньше.

"Живые, более-менее здоровые, немножко волос выпало, но ничего страшного. Сейчас мы полезны там, где мы находимся, и туда мы направляем полностью себя, полностью свои силы", — отметил Александр Борисенко.

Братья Борисенко в 2025 году Фото: скриншот

В частности, стало известно, что Владимир Борисенко сейчас занимается социальной работой. Певец посвятил себя благотворительности и помогает украинским военным.

"Я очень много занимаюсь социальной работой, веду проект "Жить навстречу", где мы помогаем ветеранам в адаптации и возвращаться к гражданской жизни. Еще занимаюсь благотворительными мерчами, поддержкой коммерческих проектов, которые тоже занимаются помощью военным", — рассказал он.

Между тем его брат опроверг слухи, что работает в сфере IT.

"Я не знаю, кто вообще разогнал, что я в IT работаю. Я дизайнер. Я делаю видео, монтаж, занимаюсь режиссурой. Это не связано с IT", — подчеркнул Александр.

Братья Борисенко на пике карьеры Фото: скриншот

Братья Борисенко

Братья Борисенко — это украинские близнецы Александр и Владимир Борисенко, которые стали известными как поп-певцы. Они родились в 1992 году и получили известность после участия в украинском вокальном шоу "Фабрика звезд", которое выходило на Новом канале в 2009 году. Юноши запомнились зрителям своим ярким образом, энергией и харизмой.

После участия в "Фабрике звезд" они некоторое время активно выступали, выпускали клипы и участвовали в телешоу. Позже братья Борисенко исчезли из медиапространства.

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