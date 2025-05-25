Победителя "Евровидения-2025" раскритиковали за его слова об Израиле: он ответил на обвинения

Победитель "Евровидения-2025" австрийский певец JJ ранее призвал организаторов конкурса дисквалифицировать Израиль. Заявление исполнителя раскритиковали австрийский вещатель и Европейский союз, а самому артисту пришлось оправдываться.

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Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Представители австрийского общественного вещателя заявили, что они не разделяют позицию JJ. Также они указывают, что основным акцентом конкурса для них является "музыка, а не политика".

"Заявление JJ отражает исключительно его мнение. Вещатель основное внимание на "Евровидении" обращает на музыку, а не политику", — подчеркнули в ORF.

На слова певца также отреагировали в Европейском вещательном союзе, который является организатором песенного конкурса. Там заявили, что их роль заключается в организации шоу, которое уважает единство, разнообразие и инклюзивность.

"Представители всех стран имеют право участвовать в песенном конкурсе Евровидение ежегодно, если соответствуют необходимым требованиям", — говорится в заявлении.

Впоследствии сам певец получил порцию критики, из-за чего вынужден был ответить на заявления обоих вещателей. JJ заявил, что критикует именно правительство Израиля, однако выступает категорически против "любой формы насилия".

"Хотя я критикую израильское правительство, я осуждаю любую форму насилия против гражданского населения в любой точке мира — будь то против израильтян или против палестинцев. Я не буду больше комментировать эту тему", — сказал артист.

Журналисты напоминают, что представительница Израиля, Юваль Рафаэль, со своей песней "New Day Will Rise" заняла второе место в конкурсе "Евровидение-2025", уступив австрийскому исполнителю на 79 баллов (357 у израильтянки против 436 у JJ).

Ранее сообщалось, что израильскую исполнительницу засвистали во время исполнения своей песни. Один из активистов прибегал к угрозам певице, имитируя перерезание горла и плюя в ее сторону.

Впоследствии стало известно, что победитель "Евровидения-2025" увлекается путинисткой Нетребко. Украинский ведущий Тимур Мирошниченко убежден, что это можно объяснить постоянными контактами исполнителя с оперной певицей, которая является его фактической наставницей.