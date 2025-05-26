"Відчула велике полегшення": Павленко розповіла, за що її виключили з журі Євробачення (фото, відео)

Українська співачка Катерина Павленко — солістка гурту Gо_A, яка 2021 року представляла Україну на Євробаченні з піснею SHUM та посіла пʼяте місце, цього року була виключена зі складу нацжурі конкурсу. Виявилося, що зірка сцени порушила одне з ключових правил.

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Про це композиторка розповіла в інтервʼю Суспільному Черкаси.

Катерина Павленко на Євробаченні у 2021 році

Павленко замінила Натела Чхартішвілі-Зацаринна, генеральна продюсерка музичних телеканалів М1 і М2, оскільки співачка порушила одне з правил під час голосування. Солістка Gо_A запостила статтю, у якій литовський гурт Tavo akus написав, що їхня улюблена пісня на конкурсі Bird of Pray Ziferblat, а це сприйняли як публічну підтримку учасника Євробачення, чого не можна робити журі. У першому півфіналі вона ще проголосувала, а вже перед фіналом на фоні порушення правила організатори попросили замінити Павленко на когось іншого.

"По-перше, я взагалі не в захваті бути в журі конкурсів, особливо якщо це стосується музики, адже це суб'єктивна річ. А особливо Євробачення, де ти маєш враховувати свої уподобання і уподобання аудиторії Євробачення, яку я свого часу вивчала. Тому коли мене виключили, я навіть відчула велике полегшення", — зізналася Катерина Павленко.

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Загалом співачка вважає, що Україна на Євробаченні цього року була представлена дуже добре.

"Хлопці старалися, у них класний був вайб. Вони добре виступили. У мене взагалі не було жодних сумнівів, що вони гідно представлять нашу країну на міжнародному конкурсі і що це класно вплине на їхню кар'єру", — зазначила артистка.

Гурт Ziferblat "привіз" Україні девʼяте місце з Євробачення-2025 Фото: ziferblat_band

Ба більше, Катерина Павленко зізналася, що їй сумно через те, що багато артистів-початківців бояться йти на Нацвідбір через страх хейту, адже через це Україна втрачає класних артистів, які могли б нас гідно представити на світовій сцені, могли б розвиватися далі, могли б створювати нові шедеври.

Зокрема, солістка Gо_A розповіла, як змінилася музична індустрія в Україні під час повномасштабної війни з РФ.

"Зараз ми максимально відрізали себе від російського контексту і починаємо вибудовувати свій. Раніше, навіть після 2014 року, до нас ще приїжджали російські музиканти і ми не настільки серйозно ставились до того, що контент, музика і сенси, які в нього закладаються, формують суспільство. Зараз же ми настільки від цього відірвалися, що українські музиканти нарешті отримали ту увагу і затребуваність, якої вони завжди заслуговували", — зазначила зірка Євробачення.

Катерина Павленко

У результаті цих процесів з’явилося багато молодих артистів, "які повірили в себе". Ба більше, артисти, які вже давно у сфері, почали трішки хвилюватися за те, що не всі закривають потребу українського слухача в якісній музиці, вважає Павленко. А молодь зараз "починає рулити процесом".

Нагадаємо, переможець Євробачення-2025, австрійський співак JJ, закликав організаторів конкурсу дискваліфікувати Ізраїль, після чого заяву музиканта розкритикували австрійський мовник та Європейська спілка, а самому JJ довелося виправдовуватися.

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