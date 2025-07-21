Гурт Go_A тимчасово залишився без солістки: чим буде займатися Катерина Павленко

Українська співачка Катерина Павленко, солістка гурту Go_A, який у 2021 році представляв Україну на "Євробаченні" з піснею SHUM та посів пʼяте місце, вирішила тимчасово покинути гурт та зануритися у сольну кар'єру.

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Йдеться про сольний проєкт ..monokate… Про те, що Катерина Павленко тимчасово не буде частиною Go_A, повідомив український музичний оглядач Роман Бутурлакін у своєму Telegram-каналі 20 липня.

"Офіційно: Катерина Павленко вирішила тимчасово припинити роботу в Go_A і зануритись у новий сумний стан сольного проєкту", — зазначив він.

Скриншот | повідомлення Бутурлакіна

Катерина Павленко у неділю, 20 липня, представила свої авторські пісні у сольному виконанні. Співачка дебютувала із композиціями в межах фестивалю Atlas Weekend, що у ці дні відбувається у Києві. Там вона представила 8 пісень, які зазвучали вперше.

Свій творчий сольний дебют Павленко анонсувала ще 17 липня у соціальних мережах. При цьому співачка наголосила, що нові її пісні — "це не фольк".

"Ні, це не фольк. Фулл бенд і рок. Все як я і хотіла", — зазначила Павленко.

Сольний проєкт Катерини Павленко ..monokate..: що відомо

У червні в межах інтерв'ю для проєкту "Artилерія" Катерина Павленко розповіла деякі деталі про свій сольний проєкт. Там співачка поділилася, що у ньому вона продемонструє пісні, над якими працювала упродовж багатьох років, але які не висвітлювала через діяльність у гурті Go_A.

Сольний проєкт ..monokate.. Катерини Павленко — це різноманітна музика, як розповіла сама виконавиця.

"Я дуже довго намагалася знайти якийсь один напрям, а потім зрозуміла, що не треба його шукати", — зізналася Павленко.

У роботі над сольним проєктом Катерині найбільше подобається свобода. "Мені подобається пробувати робити якісь пісні з різними людьми", — розповідала співачка.

Нагадаємо, 18 липня Фокус з'ясовував, скільки коштують квитки на фестиваль Atlas Festival 2025 та хто там виступатиме.

Також у травні Катерина Павленко розповідала "Суспільному Черкаси" про те, за що її виключили з журі "Євробачення".