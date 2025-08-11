Підняли прапор УПА: у мережі обурюються поведінкою українців на концерті Макса Коржа в Польщі

Кілька українців принесли червоно-чорні прапори ОУН-УПА на концерт білоруського репера Макса Коржа у Варшаві, чим викликали неабияке обурення поляків і співвітчизників.

Українці влаштували на заході масові заворушення. Громадські працівники обурюються поведінкою українців і активно коментують подію в соціальних мережах.

У перший день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Корж закликав до миру і засудив бомбардування суверенної держави. Однак він не назвав Росію агресором.

"Мільйони людей, які виросли в одних і тих самих дворах, на одних і тих самих цінностях, які розуміють одне одного й на 100% готові мирно сусідити, знову розділяються війною", — зазначав музикант.

Корж на концерті у Варшаві знову закликав до миру в Україні та добрих відносин між Польщею та Білоруссю. Водночас група молодих людей розгорнула синьо-жовті та червоно-чорні прапори ОУН-УПА на заході.

Користувачів соцмережі обурила поведінка тих, хто прийшов на концерт. Засновник проєкту "Ukraїner" Богдан Логвиненко навів слова його польського друга, який сказав, що "відірвані від реальності українці краще формують негативний імідж усіх українців, ніж російська пропаганда".

"Сьогодні завдяки відео з концерту російського репера у Варшаві, на якому була купа тіл без ідентичності з українськими прапорами, я його зрозумів", — зазначив він.

На подію відреагував і юрист Євген Пронін.

Інші користувачі закликали не ганьбити прапор України і нагадали, що зараз на війні гинуть люди.

Поляки емоційно реагували на подію, особливо на червоно-чорний прапор. Вони писали, що це може бути останнім концертом артиста в Польщі.

У ситуацію втрутилося МВС Польщі. Глава міністерства Марчін Кервіньський заявив, що поліція Варшави затримала 109 осіб на концерті. Більшості висунули звинувачення у зберіганні наркотиків, нападі на охоронців, пронесенні піротехніки та незаконному проникненні на територію.

Затриманим загрожує депортація в країну, звідки вони прибули, додав глава МВС.

