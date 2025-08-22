Скандал на концерте Макса Коржа: Польша начала депортировать первых украинцев (видео)

Концерт белорусского рэпера Макса Коржа обернулся массовыми задержаниями — полиция Польши отчиталась о выявлении более 100 нарушителей законодательства, части из которых грозит депортация из страны.

Первых граждан Украины уже отправили восвояси, в том числе 18-летнюю Ангелину из Днепра, пишет Gazeta Wyborcza.

Она приехала в Польшу вместе с бабушкой в 2022 году сразу после начала вторжения ВС РФ и жила в Прушкуве возле Варшавы.

Ангелина училась в университете и подрабатывала в интернет-магазине.

9 августа она пошла на концерт рэпера на Национальном стадионе и была задержана вместе со 109 другими зрителями за хулиганство.

Рассказывая подробности того вечера, собеседница издания добавила, что в какой-то момент люди начали прыгать с трибун, и она поддалась этому импульсу.

В итоге оставшийся концерт она просидела в камере в подвале стадиона, а несколько последующих дней находилась под наблюдением полиции.

"Они относились ко мне как к опасной преступнице. Потом был суд и меня оштрафовали на 2 тыс. злотых, хотя я ничего плохого не сделала", — продолжает Ангелина.

Но штрафом дело не ограничилось. 18 августа ее жизнь кардинально изменилась, когда в ее дверь постучали двое пограничников.

"Я никогда не представляла, что поход на концерт закончится для меня так драматично. За мной пришли в шесть утра. Мне даже не разрешили взять вещи. Меня забрали и депортировали в Украину. Также на пять лет запретили въезд в Шенгенскую зону", — говорит она.

По словам девушки, она оказалась в сложной ситуации:

"Это огромный удар для меня. Я живу с бабушкой, которой каждый день нужна моя помощь. У меня здесь была работа, и я продолжала обучение. Теперь у меня это все забрали. В моем родном городе идет война, и возвращение туда связано с опасностью, но никто этого не учел. Украинские пограничники сказали мне, что они ежедневно депортируют несколько человек из-за концерта Макса Коржа. Я боюсь, что будет дальше. В моем городе очень опасно, нет работы или возможностей учиться. Я опустошена".

О том, что будет депортация нарушителей, 12 августа сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он подчеркнул, что поляки были в шоке от актов агрессии, провокаций и красно-черного флага, запрещенного в стране.

Концерт Макса Коржа в Варшаве и флаг УПА

Выступление Макса Коржа состоялось на Национальном стадионе PGE 9 августа и собрало около 100 тысяч зрителей. Красно-черный флаг, который был поднят среди публики, депутат партии "Право и справедливость" Дариуш Матецкий назвал неприемлемым и пообещал подать жалобу в окружную прокуратуру Варшавы.

Польская полиция во время концерта задержала 109 человек за правонарушения, в частности хранение наркотиков, нападение на охранников, использование пиротехники и незаконное проникновение. Были наложены штрафы на сумму около 11 тысяч 500 злотых (130 тысяч грн, — ред.) и подано 38 заявлений в суд.

Мужчина, который принес флаг, позже извинился в видеообращении.

"Если кто-то обиделся, я прошу прощения. Спасибо полякам, которые помогают Украине, и еще раз извините меня", — сказал он.

Администрация стадиона заявила об обращении к правоохранителям относительно возможного преступления.

Всего польские власти собираются выпроводить из страны 57 украинцев и шесть белорусов.

Ранее Фокус писал, что посол Украины в Польше Василий Боднар осудил инцидент и заявил, что виновные должны понести наказание.