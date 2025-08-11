"Вон из Польши!": развертывание флага УПА на концерте Макса Коржа в Варшаве разожгло скандал

Во время концерта белорусского певца Макса Коржа в Варшаве один из фанатов развернул красно-черный флаг Украинской повстанческой армии (УПА) с трезубцем, а другой — голубовато-желтый государственный флаг Украины, в результате чего вспыхнул скандал.

Депутат польского Сейма от партии "Право и справедливость" Дариуш Матецкий заявил, что подаст жалобу в прокуратуру за присутствующую на концерте символику ОУН-УПА.

"Мы отправляем сообщение в прокуратуру по ст. 256 (Пропаганда нацизма, коммунизма, фашизма или другого тоталитарного режима). Вы имеете силу кричать на польском стадионе с флагом убийц детей, а не имеете силы защищать собственную родину? Вон из Польши!", — написал Матецкий в сети Х.

Пост Матецкого Фото: Скриншот

Макс Корж выступил 9 августа на Национальном стадионе имени Казимежа Гурского в Варшаве. Еще до начала выступления некоторые посетители решили нарушить правила, перепрыгнув через барьеры на поле стадиона.

А уже во время концерта один из посетителей развернул флаг УПА с трезубцем, а другой — сине-желтый флаг с символом "Идея Нация".

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину Макс Корж открыто осудил войну и призвал к миру.

