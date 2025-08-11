"Геть з Польщі!": розгортання прапора УПА на концерті Макса Коржа у Варшаві розпалило скандал

Під час концерту білоруського співака Макса Коржа у Варшаві один з фанатів розгорнув червоно-чорний прапор Української повстанської армії (УПА) з тризубом, а інший — блакитно-жовтий державний стяг України, внаслідок чого спалахнув скандал.

Депутат польського Сейму від партії "Право і справедливість" Даріуш Матецький заявив, що подасть скаргу до прокуратури за присутню на концерті символіку ОУН-УПА.

"Ми надсилаємо повідомлення до прокуратури за ст. 256. (Пропаганда нацизму, комунізму, фашизму або іншого тоталітарного режиму). Ви маєте силу кричати на польському стадіоні з прапором вбивць дітей, а не маєте сили захищати власну батьківщину? Геть з Польщі!", — написав Матецький в мережі Х.

Пост Матецького Фото: Скриншот

Макс Корж виступив 9 серпня на Національному стадіоні імені Казімежа Гурського у Варшаві. Ще до початку виступу деякі відвідувачі вирішили порушити правила, перестрибнувши через бар’єри на поле стадіону.

А вже під час концерту один із відвідувачів розгорнув прапор УПА з тризубом, а інший — синьо-жовтий прапор із символом "Ідея Націяʼ.

Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Макс Корж відкрито засудив війну та закликав до миру.

