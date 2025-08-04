У Польщі заговорили про повернення візового режиму для України: причиною стала диверсія

Депутат Сейму Польщі Кшиштоф Босак заявив, що правоохоронці хотіли б повернення візового режиму для низки країн, але їх ігнорують. У ЗМІ пояснили, що так політик відреагував на новину про затримання українця, якого підозрюють у підготовці нападу на інфраструктуру.

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"Неофіційно, поліціянти та служби хотіли б повернення візового режиму з багатьма країнами, включаючи Україну, але політики з картелю PiS-PO-PSL-Left, за час від часу участю PL2050, ігнорують їхні голоси з таких питань та не забезпечують достатніх коштів чи інструментів для контролю масової, мультикультурної імміграції з пострадянського простору, який є природним, російськомовним мисливським угіддям для російських військових та цивільних служб", — зазначив в X 4 серпня польський парламентар.

Так він відреагував на публікацію про затримання 36-річного громадянина України Ігоря Г., якого серед іншого підозрюють у проникненні до артезіанської свердловини в Сопоті.

У Польщі згадали про візи для українців: що сталося

У місцевому виданні Do Rzeczy 4 серпня пояснили, що польському місті Сопот поліція спіймала українця, якого підозрюють у справі про створення небезпеки для життя і здоров'я багатьох людей. Його затримали 21 липня і, серед іншого, звинувачують у руйнуванні інфраструктури водопостачання, яке відбулося 15 липня. Також йому висунуті звинувачення у пошкодженні обладнання для розподілу електроенергії та захопленні чужого посвідчення особи.

Відомо, що Ігор Г. частково зізнався у злочинах, зокрема підтвердив, що знищив кабель з системи водопостачання та три електрощитки. За рішенням суду його взяли під варту на три місяці. Українцю загрожує від пів року до 8 років ув’язнення за напад на інфраструктуру, від 3 місяців до 5 років — за знищення майна, та штраф, обмеження болі або строк до 2 років — за використання чужих документів.

У виданні окремо наголосили, що цей випадок — не перша диверсія, скоєна громадянами України на території Польщі.

Нагадаємо, у Міноборони Польщі заявили, що зведуть на кордоні з Росією пересувні фортифікації. Також планується створення траншей та протитанкових загороджень.

31 липня повідомлялось, що Польща провела серію випробувань автономного надводного дрона американської компанії HavocAI. Навчання повторювали ключові елементи української тактики у Чорноморській акваторії.