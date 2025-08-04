Депутат Сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что правоохранители хотели бы возвращения визового режима для ряда стран, но их игнорируют. В СМИ объяснили, что так политик отреагировал на новость о задержании украинца, которого подозревают в подготовке нападения на инфраструктуру.

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"Неофициально, полицейские и службы хотели бы вернуть визовый режим со многими странами, включая Украину, но политики из картеля PiS-PO-PSL-Left, время от времени с участием PL2050, игнорируют их голоса по таким вопросам и не обеспечивают достаточных средств или инструментов для контроля массовой, мультикультурной иммиграции из постсоветского пространства, которое является естественным, русскоязычным охотничьим угодьем для российских военных и гражданских служб", — отметил в X 4 августа польский парламентарий.

Так он отреагировал на публикацию о задержании 36-летнего гражданина Украины Игоря Г., которого среди прочего подозревают в проникновении в артезианскую скважину в Сопоте.

В Польше вспомнили о визах для украинцев: что произошло

В местном издании Do Rzeczy 4 августа объяснили, что в польском городе Сопот полиция поймала украинца, которого подозревают по делу о создании опасности для жизни и здоровья многих людей. Его задержали 21 июля и, среди прочего, обвиняют в разрушении инфраструктуры водоснабжения, которое произошло 15 июля. Также ему предъявлены обвинения в повреждении оборудования для распределения электроэнергии и захвате чужого удостоверения личности.

Известно, что Игорь Г. частично признался в преступлениях, в частности подтвердил, что уничтожил кабель из системы водоснабжения и три электрощитка. По решению суда его взяли под стражу на три месяца. Украинцу грозит от полугода до 8 лет заключения за нападение на инфраструктуру, от 3 месяцев до 5 лет — за уничтожение имущества, и штраф, ограничение боли или срок до 2 лет — за использование чужих документов.

В издании отдельно отметили, что этот случай — не первая диверсия, совершенная гражданами Украины на территории Польши.

Напомним, в Минобороны Польши заявили, что возведут на границе с Россией передвижные фортификации. Также планируется создание траншей и противотанковых заграждений.

31 июля сообщалось, что Польша провела серию испытаний автономного надводного дрона американской компании HavocAI. Учения повторяли ключевые элементы украинской тактики в Черноморской акватории.