По тактике ГУР и СБУ: Польша готовит рой морских дронов для войны с РФ (видео)

Польша провела серию испытаний автономного надводного дрона американской компании HavocAI вдоль побережья Балтийского моря. Учения повторяли ключевые элементы украинской тактики в Черном море, включая скрытное ночное плавание, сбор радиоэлектронной информации и моделирование миссий по проникновению в тыл противника.

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Маневры прошли в стратегическом районе города Гдыня, с участием польского подразделения специального назначения JW Formoza, сообщило 31 июля издание Army Recognition. Обозреватели отметили, что испытания свидетельствуют о серьезной подготовке польской стороны к возможному военному противостоянию в акватории Балтийского моря.

Использование автономных систем позволяет Польше усилить свои возможности без риска для персонала. Тестируемый дрон HavocAI способен выполнять задачи без участия человека, передавая разведданные в реальном времени, что обеспечивает тактическое преимущество в прибрежных операциях.

Морские дроны от HavocAI

Несмотря на то, что компания HavocAI существует всего 18 месяцев, разработчики уже представили два поколения морских дронов серии Rampage. Они способны нести до 136 кг полезной нагрузки, оснащены солнечными панелями для увеличения автономности и используют спутниковую связь Starlink для глобального управления.

Особенностью этих беспилотников является возможность массового применения в рамках "роевой" тактики — один оператор способен контролировать несколько десятков единиц одновременно. Все модели работают в единой цифровой экосистеме, обеспечивающей координацию в боевых операциях.

Еще одно преимущество безэкипажных катеров — цена. Стоимость одного дрона составляет около 100 тысяч долларов, что делает их доступным средством ведения морской войны.

Кроме того, HavocAI совместно с Lockheed Martin разрабатывает более крупные беспилотные морские платформы длиной от 12 до 45 метров, интегрируемые в ту же управляющую инфраструктуру, что и Rampage. Это демонстрирует стремление к унификации систем и масштабируемости боевых решений.

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Комментируя событие аналитики Defense Express отметили, что данные испытания указывают на подготовку Польши к войне на море именно беспилотными системами, доказавшими свою эффективность против российского флота в Черном море.

"Учитывая такие тайные испытания морских дронов Польшей, похоже, они поняли тенденции современной морской войны, требующей массовые средства с низкой стоимостью", — подчеркнули эксперты.

Напомним, 26 июля Россия впервые публично продемонстрировала боевое применение нового беспилотного надводного катера во время военно-морских учений "Июльский шторм". В сети было опубликовало эффектное видео атаки морского дрона, однако аналитики отмечают, что испытания прошли в условиях, далеких от реальных боевых.