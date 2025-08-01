За тактикою ГУР і СБУ: Польща готує рій морських дронів для війни з РФ (відео)

Польща провела серію випробувань автономного надводного дрона американської компанії HavocAI уздовж узбережжя Балтійського моря. Навчання повторювали ключові елементи української тактики в Чорному морі, включно з потайним нічним плаванням, збором радіоелектронної інформації та моделюванням місій із проникнення в тил противника.

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Маневри відбулися у стратегічному районі міста Гдиня, за участю польського підрозділу спеціального призначення JW Formoza, повідомило 31 липня видання Army Recognition. Оглядачі зазначили, що випробування свідчать про серйозну підготовку польської сторони до можливого військового протистояння в акваторії Балтійського моря.

Використання автономних систем дозволяє Польщі посилити свої можливості без ризику для персоналу. Дрон HavocAI, що тестується, здатний виконувати завдання без участі людини, передаючи розвіддані в реальному часі, що забезпечує тактичну перевагу в прибережних операціях.

Морські дрони від HavocAI

Попри те, що компанія HavocAI існує лише 18 місяців, розробники вже представили два покоління морських дронів серії Rampage. Вони здатні нести до 136 кг корисного навантаження, оснащені сонячними панелями для збільшення автономності та використовують супутниковий зв'язок Starlink для глобального управління.

Особливістю цих безпілотників є можливість масового застосування в рамках "ройової" тактики — один оператор здатен контролювати кілька десятків одиниць одночасно. Усі моделі працюють у єдиній цифровій екосистемі, що забезпечує координацію в бойових операціях.

Ще одна перевага безекіпажних катерів — ціна. Вартість одного дрона становить близько 100 тисяч доларів, що робить їх доступним засобом ведення морської війни.

Крім того, HavocAI спільно з Lockheed Martin розробляє більші безпілотні морські платформи завдовжки від 12 до 45 метрів, інтегровані в ту саму керуючу інфраструктуру, що й Rampage. Це демонструє прагнення до уніфікації систем і масштабованості бойових рішень.

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Коментуючи подію, аналітики Defense Express зазначили, що ці випробування вказують на підготовку Польщі до війни на морі саме безпілотними системами, які довели свою ефективність проти російського флоту в Чорному морі.

"З огляду на такі таємні випробування морських дронів Польщею, схоже, вони зрозуміли тенденції сучасної морської війни, що вимагає масових засобів із низькою вартістю", — підкреслили експерти.

Нагадаємо, 26 липня Росія вперше публічно продемонструвала бойове застосування нового безпілотного надводного катера під час військово-морських навчань "Липневий шторм". У мережі було опубліковано ефектне відео атаки морського дрона, однак аналітики зазначають, що випробування відбулися в умовах, далеких від реальних бойових.