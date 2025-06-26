"Міць великого крейсера": у ГУР розкрили таємниці українського морського дрона Katran (відео)

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України використовують автономні морські дрони Katran ("Катран") для ударів по російських об'єктах.

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Йдеться про ціле сімейство безпілотників стратегічної дії з різними характеристиками та завданнями, що здатні знищувати цілі на воді, в повітрі та в тилу окупантів. Подробиці своєї роботи розвідник із позивним "Дев'ятий" розкрив в інтерв'ю для медіа "Мілітарний". Його підрозділ "Чорноморський легіон" не тільки використовує, а й бере активну участь у розробці та модернізації.

Katran задумували як групу безекіпажних катерів (БЕК), які несуть на собі різні типи озброєнь, такі як ракети, торпеди, кулемети і FPV-дрони. Кожне судно виконує своє завдання, наприклад, прикриває небо від повітряних загроз або завдає ударів. Деякі морські дрони можуть бити по цілях на відстані до 100 км. Деякі моделі сімейства Katran представлені публічно, але інші тримаються в таємниці.

"Розкрию невелику таємницю — судно Katran проектував конструктор, який проектував крейсер "Москва". Виходячи з цього, коли він спроектував Katran, то навіть сам здивувався від того, що вийшло кресер "Москву" розкинути на різні типи, — поділився військовий. — Буде ще багато різних цікавих суден різного призначення, які децентралізовано дають змогу показати міць як у великого крейсера".

ГУР використовує різні версії дронів Katran

Інженери постійно вдосконалюють конструкцію катерів, змінюють аеродинаміку, характеристики, типи озброєння та його розміщення. Наразі головною відмінною рисою дронів Katran є їхня велика дальність. З їхньою допомогою ГУР може проводити операції на відстані 2000 км, а були випадки, коли працювали і за 3000 км. У безпілотників також хороша швидкість, завдяки чому вони ухиляються від ударів супротивника і добираються до цілей. Наприклад, Katran Venom розганяється до 130 км/год.

З кожним удосконаленням загроз для морських дронів стає все менше. Наприклад, раніше їх знищувала російська авіація, але після того, як ГУР встановило протиповітряні ракети, Katran можуть самі полювати на літаки та вертольоти. Єдине, що РФ зараз може використовувати — засоби придушення інтернет-сигналу і FPV-дрони. Росіяни заявляли про створення морських безпілотників, здатних таранити українські, але практичного застосування поки що не зафіксовано.

"Крайня операція, де вдалося вразити літаки СУ російські, показала ефективність нашої роботи. Сподіваюся що літаки тепер літати під час наших операцій як мінімум будуть мінімально, — припустив розвідник. — Думаю що найближчим часом на воді розгорнуться баталії, коли з двох сторін будуть присутні БЕКи".

Встановити нову зброю на безпілотний катер не так уже й просто, оскільки в морі засіб хитається на хвилях, і потрібна система стабілізації. Крім того, сіль із морської води осідає в модулях і може вивести їх з ладу, якщо захист підведе. Наприклад, у таких умовах кулемет потрібно чистити щодня, але іноді місії тривають шість діб. У випадку із західними системами озброєння процес інтеграції дуже складний і може займати до півроку.

Katran використовують штучний інтелект для підвищення автономності, щоб при втраті зв'язку на великій дистанції дрони не губилися. Раніше система самостійно повертала безпілотник на базу, але тепер ШІ дає змогу катерам самостійно обирати й атакувати цілі. Він розпізнає військові та цивільні об'єкти.

У березні 2025 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про український морський дрон "Катран". За його словами, розробкою займається компанія Military Armored Company HUB.

У Росії теж представили морський дрон під назвою "Катран". Передбачається, що він може нести FPV-дрони, які мають атакувати українські БЕК.