"Мощь большого крейсера": в ГУР раскрыли тайны украинского морского дрона Katran (видео)

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины используют автономные морские дроны Katran ("Катран") для ударов по российским объектам.

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Речь идет о целом семействе беспилотников стратегического действия с разными характеристиками и задачами, способные уничтожать цели на воде, в воздухе и в тылу оккупантов. Подробности своей работы разведчик с позывным "Девятый" раскрыл в интервью для медиа "Мілітарний". Его подразделение "Черноморский легион" не только использует, но и принимает активное участие в разработке и модернизации.

Katran задумывали как группу безэкипажных катеров (БЭК), которые несут на себе разные типы вооружений такие как ракеты, торпеды, пулеметы и FPV-дроны. Каждое судно выполняет свою задачу, например, прикрывает небо от воздушных угроз или наносит удары. Некоторые морские дроны могут бить по целям на расстоянии до 100 км. Некоторые модели семейства Katran представлены публично, но другие держатся в тайне.

"Раскрою небольшую тайну — судно Katran проектировал конструктор, который проектировал крейсер "Москва". Исходя из этого, когда он спроектировал Katran, то даже сам удивился от того что получилось кресер Москву раскинуть на разные типы, — поделился военный. — Будет еще много разных интересных суден разного назначения, которые децентрализовано позволяют показать мощь как у большого крейсера".

ГУР использует разные версии дронов Katran

Инженеры постоянно усовершенствуют конструкцию катеров, меняют аэродинамику, характеристики, типы вооружения и его размещения. Сейчас главной отличительной особенностью дронов Katran является их большая дальность. С их помощью ГУР может проводить операции на расстоянии 2000 км, а были случаи, когда работали и в 3000 км. У беспилотников также хорошая скорость, благодаря чему они уклоняются от ударов противника и добираются до целей. Например, Katran Venom разгоняется до 130 км/ч.

С каждым усовершенствованием угроз для морских дронов становится все меньше. Например, раньше их уничтожала российская авиация, но после того, как ГУР установило противовоздушные ракеты, Katran могут сами охотиться за самолетами и вертолетами. Единственное, что РФ сейчас может использовать — средства подавления интернет-сигнала и FPV-дроны. Россияне заявляли о создании морских беспилотников, способных таранить украинские, но практического применения пока не зафиксировано.

"Крайняя операция, где удалось поразить самолеты СУ российские, показала эффективность нашей работы. Надеюсь что самолеты теперь летать во время наших операций как минимум будут минимально, — предположил разведчик. — Думаю что в ближайшее время на воде развернутся баталии, когда с двух сторон будут присутствовать БЭКи".

Установить новое оружие на беспилотный катер не так уж просто, поскольку в море средство качается на волнах, и нужна система стабилизации. Кроме того, соль из морской воды оседает в модулях и могут вывести их из строя, если защита подведет. Например, в таких условиях пулемет нужно чистить каждый день, но иногда миссии длятся шесть суток. В случае с западными системами вооружения процесс интеграции очень сложен и может занимать до полугода.

Katran используют искусственный интеллект для повышения автономности, чтобы при потере связи на большой дистанции дроны не терялись. Раньше система самостоятельно возвращала беспилотник на базу, но теперь ИИ позволяет катерам самостоятельно выбирать и атаковать цели. Он распознает военные и гражданские объекты.

В марте 2025 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил об украинском морском дроне "Катран". По его словам, разработкой занимается компания Military Armored Company HUB.

В России тоже представили морской дрон под названием "Катран". Предполагается, что он может нести FPV-дроны, которые должны атаковать украинские БЭК.