"Восточный щит": Польша создаст мобильные укрепления на границе с Россией

Вдоль оборонительной линии запланировали выкопать 700 километров рвов, установить минные поля и противотанковые ежи, а также системы видеонаблюдения.

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Фортификационные укрепления на границе Польши с Россией будут передвижными. Траншеи и противотанковые заграждения разместят в тех местах, где это будет признано необходимым военными. Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик во время своего визита в Литву, пишет Polskieradio.

"Речь идет о мобильной линии в том смысле, что преграды, такие как рвы или противотанковые укрепления, можно будет размещать там, где армия сочтет это необходимым в то время", — сказал Цезарий Томчик.

Отмечается, что Цезарий Томчик во время визита в Литву вместе с заместителями министра обороны Литвы Орияной Машале и Томашем Годляускасом осмотрели элементы Балтийской оборонительной линии.

По проекту, в каждом районе вдоль восточной и северной границ будет создан логистический центр, который будет совместно использоваться с местными властями в случае кризиса или внешней угрозы, где будет храниться техника, железобетонные ежи и другие элементы фортификации.

Как отметил министр, эти проекты уже реализуются — первые склады строятся, и они будут постепенно заполняться необходимыми материалами.

"Мы видим, что происходит в Украине, где в 20-30 км от линии соприкосновения строятся укрепления, противотанковые рвы, дальнейшие линии сопротивления. Мы хотим завершить эту работу раньше, чтобы нашим странам не угрожала опасность. Мы посылаемся четким сигналом: сдерживание сначала, оборона потом. И всегда в таком порядке", — подчеркнул Цезарий Томчик.

Польша начала строить линию укреплений на границе с РФ "Восточный щит": что известно

В мае 2024 года польские власти анонсировали строительство оборонительных сооружений на границе с Россией и Беларусью, которые получили название "Восточный щит". Вдоль оборонительной линии запланировали выкопать 700 километров рвов, установить минные поля и противотанковые ежи, а также системы видеонаблюдения. Проект будет стоить около 2,5 млрд долларов, а завершить его планируют до 2028 года.

Уже в начале ноября 2024 года начались работы по строительству фортификационных сооружений на границе с Калининградской областью России.

В конце того же месяца польское правительство сообщило о завершении работ на первом участке, где было установлено 3,5 тыс. бетонных заграждений. Общая длина укреплений составит около 800 километров.

19 августа Литва начала строительство военной базы, на которой планируют разместить до 4 тысяч боеспособных немецких военнослужащих. Построить базу планируют до конца 2027 года. Литва не имеет общей границы с РФ, объект будет расположен у границы с Беларусью.