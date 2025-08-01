"Східний щит": Польща створить мобільні укріплення на кордоні з Росією

Уздовж оборонної лінії запланували викопати 700 кілометрів ровів, встановити мінні поля і протитанкові їжаки, а також системи відеоспостереження.

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Фортифікаційні укріплення на кордоні Польщі з Росією будуть пересувними. Траншеї та протитанкові загородження розмістять у тих місцях, де це буде визнано необхідним військовими. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик під час свого візиту до Литви, пише Polskieradio.

"Йдеться про мобільну лінію в тому сенсі, що перепони, як-от рови або протитанкові укріплення, можна буде розміщувати там, де армія визнає це необхідним на той час", — сказав Цезарій Томчик.

Зазначається, що Цезарій Томчик під час візиту до Литви разом із заступниками міністра оборони Литви Оріяною Машале та Томашем Годляускасом оглянули елементи Балтійської оборонної лінії.

За проєктом, у кожному районі вздовж східного та північного кордонів буде створено логістичний центр, який буде спільно використовуватись з місцевою владою у разі кризи чи зовнішньої загрози, де зберігатиметься техніка, залізобетонні їжаки та інші елементи фортифікації.

Як зазначив міністр, ці проєкти вже реалізуються — перші склади будуються, і вони будуть поступово заповнюватися необхідними матеріалами.

"Ми бачимо, що відбувається в Україні, де за 20–30 км від лінії зіткнення будуються укріплення, протитанкові рови, подальші лінії опору. Ми хочемо завершити цю роботу раніше, щоб нашим країнам не загрожувала небезпека. Ми посилаємося чітким сигналом: стримування спочатку, оборона потім. І завжди в такому порядку", — наголосив Цезарій Томчик.

Польща почала будувати лінію укріплень на кордоні з РФ "Східний щит": що відомо

У травні 2024 року польська влада анонсувала будівництво оборонних споруд на кордоні з Росією та Білоруссю, які отримали назву "Східний щит". Уздовж оборонної лінії запланували викопати 700 кілометрів ровів, встановити мінні поля і протитанкові їжаки, а також системи відеоспостереження. Проєкт коштуватиме майже 2,5 млрд доларів, а завершити його планують до 2028 року.

Вже на початку листопада 2024 року почалися роботи з будівництва фортифікаційних споруд на кордоні з Калінінградською областю Росії.

Наприкінці того ж місяця польський уряд повідомив про завершення робіт на першій ділянці, де було встановлено 3,5 тис. бетонних загороджень. Загальна довжина укріплень становитиме приблизно 800 кілометрів.

19 серпня Литва розпочала будівництво військової бази, на якій планують розмістити до 4 тисяч боєздатних німецьких військовослужбовців. Збудувати базу планують до кінця 2027 року. Литва не має спільного кордону з РФ, об'єкт буде розташований біля кордону із Білоруссю.