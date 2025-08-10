Говорю "харківською мовою": у Львові спалахнув скнадал через спілкування російською (відео)

У Львові стався мовний скандал між місцевою мешканкою та чоловіком і жінкою, які нібито переїхали на захід України з Харкова.

Інцидент стався у Шевченківському гаю Львова, де прогулювалась пара з Харкова, повідомив місцевий телеграм-канал "Львівич".

"Купка відпочивальників розмовляла російською і накинулась на жінку, яка зробила їм зауваження", — йдеться у підписі до відео.

На оприлюднених кадрах видно, що жінка робить зауваження парі за те, що вони спілкуються російською мовою попри те, що приїхали з Харкова, втікаючи від російських ракет.

На це чоловік відповідає, що спілкується не російською, а "харківською мовою" та обзиває львів'янку абсентною лексикою.

Крім того, авторка відео прикріпила текст, який нібито говорили харків'яни:

"Львовскіє мразі із-за каторих вайна, каториє гаварят на польскам", — йдеться у прикріпленому тексті, однак на самому відео цих слів не чути.

Зазначається, що львів'янці довелося викликати поліцію, яка провела бесіду, взяла дані сторін та складе відповідний протокол.

