"Прикра ситуація": Ліна Костенко скасувала концерти у Львові, що сталося

У львівському театрі імені Марії Заньковецької скасували два виступи легендарної української поетеси Ліни Костенко "Очима ти сказав мені: Люблю...", які мали провести 11 серпня. Виявилося, що організатори змінили зміст концерту поезії.

У зверненні видатної українки йдеться, що організатори грубо порушили авторське право та попередні домовленості. Про це повідомило Читомо.

Менеджери не мали письмових дозволів автора на публічне виконання її творів і не попередили про наміри проводити такі концерти у Львові, однак широко їх рекламували та продали значну кількість квитків.

Виступи мали відбутися у Львові 11 серпня о 16:30 та 19:30. Захід повністю не скасували, а агенція Atmosphere, яка є організатором події, змінила назву події на "Кохайтеся чорнобриві", у якій начебто звучатимуть поезії інших авторів. Квитки коштують від 450 до 990 грн. Більшість місць уже розібрано.

Ліна Костенко прокоментувала порушення авторських прав

"Неочікувана і прикра ситуація змушує мене просити пробачення за колізію, яка склалася з незалежних від мене причин. Тож прошу пробачення в людей, що планували побувати на двох львівських концертах "Очима ти сказав мені: Люблю" 11 серпня цього року, в талановитих акторів та інших виконавців моїх творів, а також у Національного драматичного театру імені Марії Заньковецької, що надав свою залу для цих двох концертів. І глядачі і актори, звичайно ж, не знали, що організатори концерту грубо порушили авторське право та попередню домовленість з автором", — повідомила поетеса.

Костенко розповіла, що схожий захід раніше відбувся в Жовтневому палаці в Києві. Хоча організатори попередньо не узгоджували подію з нею, вдалося домовитися завдяки тому, що ті погодилися на умови поетеси.

Ліна Василівна вимагала ознайомитися з концепцією та програмою наступних концертів, аби погодити їх, а також погодити суму за продані квитки, які організатори мають спрямувати на потреби українських військових. Тоді на підтримку війська вдалося зібрати 470 тисяч гривень.

У випадку концертів у Львові жодна з двох вищезгаданих умов не була дотримана.

"Через це я була змушена скасувати ці концерти", — каже дисидентка.

