"Досадная ситуация": Лина Костенко отменила концерты во Львове, что произошло

Во львовском театре имени Марии Заньковецкой отменили два выступления легендарной украинской поэтессы Лины Костенко "Очима ти сказав мені: Люблю...", которые должны были провести 11 августа. Оказалось, что организаторы изменили содержание концерта поэзии.

В обращении выдающейся украинки говорится, что организаторы грубо нарушили авторское право и предварительные договоренности. Об этом сообщило Читомо.

Менеджеры не имели письменных разрешений автора на публичное исполнение ее произведений и не предупредили о намерениях проводить такие концерты во Львове, однако широко их рекламировали и продали значительное количество билетов.

Выступления должны были состояться во Львове 11 августа в 16:30 и 19:30. Мероприятие полностью не отменили, а агентство Atmosphere, которое является организатором события, изменило название события на "Кохайтеся чорнобриві", в котором якобы будут звучать поэзии других авторов. Билеты стоят от 450 до 990 грн. Большинство мест уже разобрано.

Лина Костенко прокомментировала нарушение авторских прав

"Неожиданная и досадная ситуация заставляет меня просить прощения за коллизию, которая сложилась по независящим от меня причинам. Поэтому прошу прощения у людей, которые планировали побывать на двух львовских концертах "Глазами ты сказал мне: Люблю" 11 августа этого года, у талантливых актеров и других исполнителей моих произведений, а также у Национального драматического театра имени Марии Заньковецкой, предоставившего свой зал для этих двух концертов. И зрители и актеры, конечно же, не знали, что организаторы концерта грубо нарушили авторское право и предварительную договоренность с автором", — сообщила поэтесса.

Костенко рассказала, что похожее мероприятие ранее состоялось в Октябрьском дворце в Киеве. Хотя организаторы предварительно не согласовывали событие с ней, удалось договориться благодаря тому, что те согласились на условия поэтессы.

Лина Васильевна требовала ознакомиться с концепцией и программой следующих концертов, чтобы согласовать их, а также согласовать сумму за проданные билеты, которые организаторы должны направить на нужды украинских военных. Тогда в поддержку армии удалось собрать 470 тысяч гривен.

В случае концертов во Львове ни одно из двух вышеупомянутых условий не было соблюдено.

"Из-за этого я была вынуждена отменить эти концерты", — говорит диссидентка.

