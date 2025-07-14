"Ударилась о его охрану": Лина Костенко рассказала о встрече с Путиным в Киеве

Украинская писательница Лина Костенко вспомнила, как российский президент Владимир Путин свободно ходил по Киеву без сопровождения украинцев. Крещатик в этот момент был почти пустой.

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Лина Васильевна после долгого молчания дала пространное интервью писателю Сергею Жадану. Разговор разделили на три части и выложили на YouTube-канал "Радио Хартия".

"Крещатик был почти пустой"

"Я же написала в "Записках" ("Записки украинского самашедшего", — Ред.), как ходил Путин по Киеву. Между прочим, никто не заметил. Кроме одного. Кроме Юрка Щербака. Я читала у него, что он из окна видел этот проход Путина. Это тот самый проход, который видели мы. А мы шли за ним. Мы шли за Путиным тогда. Я же ударилась об его охрану. Я шучу, что я ударилась. Дело в том, что как-то я зацепилась и сказала нашим, что: "Смотрите, это какой-то ниндзя". Как будто прозвенело, потому что он шел так, а крылом шли в черном. И он шел по всему Крещатику. А мы как раз шли из Киево-Могилянской академии. Когда за пассаж — Путин. Так мы пошли за ним. А Крещатик уже был пустой почти. И мы шли и очень шутили. И я тогда сказала: "Это же Путин сейчас идет по Крещатику и думает: "Мать-перемать городов русских", — пошутила Лина Костенко.

Писательница отметила, что было очень странно, что никто не заметил, что президент РФ "без сопровождения наших" шел по столице Украины.

"Он шел по Киеву, как хозяин", — сказала Лина Васильевна.

Впрочем, россияне не были без прикрытия. За домами перебегали люди с автоматами, которые следили за их безопасностью.

Отметим, что последний визит российского президента в Украину был в 2013 году, до начала войны.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, украинская легендарная писательница в марте отметила 95-й день рождения.