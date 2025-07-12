"Кто за это будет отвечать?" Лина Костенко сделала неожиданное заявление о начале большой войны
95-летняя поэтесса и писательница Лина Костенко, которую называют живым классиком украинской литературы, после долгого молчания дала большое интервью Сергею Жадану. Из этого разговора возникает широкая палитра воспоминаний и размышлений о литературном процессе последних ста лет и людях, которые его творили, о вызовах, которые нас определяют, и вопросах, которые остаются.
В первой из трех частей интервью, записанного в 2024-2025 годах для "Радио Хартия", Лина Васильевна анализирует роль украинской шляхты и интеллигенции, которая становилась на службу Российской империи или наоборот — оказывала ей сопротивление; стремится разобраться в источниках имперского мышления, а также напоминает о необходимости различать позор и трагедию, вчитываясь в историю тщательно и осторожно.
"Если мы смотрим на эту войну (российско-украинскую — Ред.), то есть какие-то локальные поражения. Например, Мариуполь, где наш гарнизон вынужден был сдаться в плен. Насколько это, собственно, многих объединило?" — спросил интервьюер Сергей Жадан у поэтессы.
Военных обманули
Лина Костенко сразу же уточнила, что украинские военные не сдавались в плен. Мол, защитники города выполняли приказ главнокомандующего — Владимира Зеленского.
"Не сдавался наш гарнизон в плен. Не сдавался он. Ему велел верховный главнокомандующий — сложить оружие и эвакуироваться. Они вышли... Что дальше было? [...] Потом оказалось, что это не эвакуация, а плен. Кто за это будет отвечать?" — спросила Костенко.
Сергей Жадан добавил, что этот вопрос риторический, открытый и очень болезненный.
"Никто не имел права"
"Это страшно. Их женщины постоянно протестовали, требовали... Вы же эвакуировали ребят, теперь отпускайте. Их же там много было — что-то более двух тысяч. Потом в каждой группе, которую отдавали, то есть меняли, столько на столько... Это же и Медведчука тогда поменяли... Тоже надо спрашивать, кто имел право его отдать — свидетеля такого... Да, отдают группами, а сдавали весь гарнизон. Там 20, там 30, там — 15. Уже и не знаешь, вернули их или нет. Все размывается. Никто не имел права этого делать, как и позволять за сутки войти в Украину", — сказала Лина Васильевна под конец первой части интервью.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Лина Костенко возглавляет топ 5 самых узнаваемых украинских писателей.
- Кроме того, украинская поэтесса получила высшую награду Франции.
Также мы писали, почему Лина Васильевна при жизни стала украинской легендой.