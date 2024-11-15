Сергей Жадан показал, как сегодня выглядит 94-летняя Лина Костенко (фото)

19 марта 2025 года поэтесса Лина Костенко будет праздновать юбилей — свое 95-летие.

Украинский писатель, а ныне военнослужащий Сергей Жадан опубликовал редкие фото украинской поэтессы Лины Костенко, которой уже 94 года. Фотографиями он поделился у себя на странице в Инстаграм.

Так, Сергей Жадан анонсировал редкое в последнее время интервью с поэтессой.

"Поговорили с Линой Васильевной о 1920-х и 1960-х, о Тычине и Бажане, Кочуре, Лукаше и Винграновском, о воспоминаниях и переводах, о Харькове и творческих планах. И, конечно же, о войне, которая продолжается. Мудрая и светлая женщина. Ждите на Радио "Хартия", — написал Сергей Жадан.

Анонс интервью он проиллюстрировал редким в последнее время фото поэтессы. Сейчас Лине Костенко 94 года, она перестала посещать публичные мероприятия и давать большие интервью. Последний раз поэтессу видели в мае 2024 года, когда мэр Киева Виталий Кличко вручал ей звание "Почетный гражданин Киева".

На последней фотографии, которую опубликовал Жадан можно разглядеть, что несмотря на почтенный возраст, поэтесса имеет хорошую форму и выглядит ухоженно. На фотографии Лина Костенко одета в спортивную кофту синего цвета и синие брюки. Неизменно вьющиеся волосы поэтесса распустила. Также на ее лице можно разглядеть легкий макияж, который свидетельствует лишь о том, что сколько бы лет ни было женщине, она всегда хочет выглядеть привлекательно.

Несмотря на то, что поэтессе через несколько месяцев исполнится 95 лет, она продолжает свою активную общественную деятельность.

Напомним, ранее мы писали, что украинская поэтесса Лина Костенко получила высшую награду Франции.

Кроме этого, Фокус писал, почему поэтесса при жизни стала украинской легендой.