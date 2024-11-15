Сергій Жадан показав, який сьогодні вигляд має 94-річна Ліна Костенко (фото)

19 березня 2025 року поетеса Ліна Костенко святкуватиме ювілей — своє 95-річчя.

Український письменник, а нині військовослужбовець Сергій Жадан опублікував рідкісні фото української поетеси Ліни Костенко, якій вже 94 роки. Світлинами він поділився у себе на сторінці в Інстаграм.

Так, Сергій Жадан анонсував рідкісне останнім часом інтерв’ю з поетесою.

"Поговорили з Ліною Василівною про 1920-ті й 1960-ті, про Тичину й Бажана, Кочура, Лукаша й Вінграновського, про спогади і переклади, про Харків і творчі плани. І, звісно ж, про війну, яка триває. Мудра і світла жінка. Чекайте на Радіо "Хартія", — написав Сергій Жадан.

Анонс інтерв’ю він проілюстрував рідкісним в останній час фото поетеси. Нині Ліні Костенко 94 роки, вона перестала відвідувати публічні заходи та давати великі інтерв’ю. Востаннє поетесу бачили в травні 2024 року, коли мер Києва Віталій Кличко вручав їй звання "Почесний громадянин Києва".

На останній фотографії, яку опублікував Жадан, можна розгледіти, що, попри поважний вік, поетеса має гарну форму та доглянутий вигляд. На світлині Ліна Костенко одягнена в спортивну кофту синього кольору та сині штани. Незмінно кучеряве волосся поетеса розпустила. Також на її обличчі можна розгледіти легкий макіяж, який свідчить лише про те, що скільки б років не було жінці, вона завжди хоче мати привабливий вигляд.

Попри те, що поетесі через кілька місяців виповниться 95 років, вона продовжує свою активну громадську діяльність.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українська поетеса Ліна Костенко отримала найвищу нагороду Франції.

Крім цього, Фокус писав, чому поетеса за життя стала українською легендою.