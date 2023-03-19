Лине Костенко — 93. Почему поэтесса при жизни стала украинской легендой

Поэтесса Лина Костенко завоевала звание "совести украинской нации" благодаря своей принципиальной позиции, чувству социальной справедливости и смелости выступать за правду даже в самые темные времена.

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19 марта легендарная украинская писательница-шестидесятница, поэтесса, общественный деятель, лауреат Шевченковской премии Лина Костенко отмечает свой 93-ий день рождения. Одним из первых выдающуюся украинку поздравил глава государства Владимир Зеленский.

"Сегодня день рождения легенды украинской поэзии Лины Костенко. Иногда горькие, но меткие слова поэтессы описывают боль и одновременно силу украинцев. Спасибо за ваш вклад в украинскую культуру и за несокрушимое благородство!" – говорится в публикации, дополненной работами известных украинских фотографов, фиксирующих силу ВСУ и простых граждан в борьбе за свободу.

Путь к славе и годы забытия

Лина Васильевна Костенко родилась в городе Ржищев Киевской области. Ее родители были учителями. Когда девочке исполнилось шесть лет, родители забрали дочь в Киев, где она росла и формировала свои взгляды на жизнь. Детство и подростковые годы будущей легенды пришлись на Вторую мировую войну, и хотя она редко рассказывает о пережитом, но в ее поэзиях упоминалось о "детстве, убитом на войне", "заминированное поле и тому подобное. Литературную студию "Днепр", который руководил знаменитый поэт Андрей Малышко, Лина начала посещать еще школьницей, а ее первые стихи вышли в 1946-м.

В 1936 году отца Лины приговорили к 10 годам концлагерей, а к ней приклеилось клеймо дочери "врага народа". Однако это не сломило ни мужчину, ни его смелую дочь. Она росла честной, справедливой, не терпела пресмыкательства и никогда не теряла человеческого достоинства ради наград и званий.

Она поступила в Киевский педагогический институт, однако потом бросила его и уехала в Москву, где закончила Московский литературный институт им. М. Горького. Уже через год, после получения диплома, в 1957-м молодая поэтесса опубликовала первый сборник стихов под названием "Лучи земли". Вторая книга "Паруса" вышла в 1958-м, а сборник "Путешествия сердца" увидел свет в 1961 году.

Поэзия Костенко была очень смелой, что не могло понравятся властям. Более того, она открыто выступала против арестов украинской интеллигенции и была среди тех, кто подписывал соответствующие письма. В 1962 году ей не дали выпустить книгу "Звездный интеграл", а затем и вовсе последовал запрет писать. Ее произведения не публиковались отдельными изданиями до 1977 года, однако в поэзию она вернулась триумфально, опубликовав сборник "Над берегами вечной реки". Через два года выходит роман в стихах "Маруся Чурай", а в 1980-м – сборник "Неповторимость", за которые она получила Шевченковскую премию. "Маруся Чурай" была написана Костенко "в стол" в период, когда ее имя предпочитали стереть из искусства.

Фото: Лина Костенко/Facebook

Перу поэтессы принадлежат также сборник стихов "Сад нетающих скульптур" (1987) и сборник стихотворений для детей "Бузиновый царь" (1987). Совместно с Аркадием Добровольским она написала киносценарий к фильму "Проверьте свои часы" (1963).

Лина Васильевна также является лауреатом премии Франческо Петрарки, Международной литературно-художественной премии им. Елены Телиги, награждена медалью Святого Владимира и Орденом князя Ярослава Мудрого V степени, Почетным отличием Президента Украины. Кстати, когда в 2000 году ей присудили Орден Ярослава Мудрого, а тогда президентом был Леонид Кучма, Лина костенко не пришла на церемонию награждения, бросив крылатую фразу "Политической бижутерии не ношу".

С 1991 года Лина Васильевна принимала участие в научных экспедициях в Чернобыльскую зону. По ее словам, там она спасала свою душу. Неудивительно, что Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения тоже поздравило ее с новым годом жизни.

"Сегодня известной поэтессе, писательнице, патриоту Украины Лина Костенко исполняется 93 года. В течение многих лет она ездила в зону отчуждения в составе поисковых экспедиций с целью спасения артефактов Чернобыльщины. Часть спасенных экспонатов можно увидеть в Чернобыле, в постоянно действующей экспозиции "Память об Отчем крае". Поэтесса посвятила многие произведения в зоне отчуждения. Мы искренне поздравляем Лину Васильевну и благодарим за спасение памятников старины, за внимание к Чернобылю. Желаем крепкого здоровья, как можно больше положительных событий и вдохновения!" – говорится в публикации.

Лина Костенко возле ЧАЭС Фото: Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения Поэтеса общается с жителями зоны отчуждения Фото: Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Долгое время поэтесса не появлялась в публичном пространстве, но в 2022 году, когда Россия напала на Украину, она напомнила о себе, будучи награжденной Орденом Почетного легиона Франции. В своем первом за 12 лет интервью Костенко призналась, что не прекращала писать, даже когда под Киевом шли кровопролитные бои.

Лина Костенко является автором более 15-ти поэтических сборников а также романа "Записки украинского сумашедшого". Поэтесса работала над ним почти 10 лет. В романе описывается период президентства Леонида Кучмы и Оранжевой революции.

За глубоко философские, актуальные и острые стихи ее называют "железной леди", "совестью и моральным авторитетом нации".

Лина Костенко предвидела войну России против Украины

"Украинская нация очень разная: в украинской нации есть украинцы, а есть еще — малороссы. Нам нужно, чтобы закончилась война победой Украины, тогда разберемся со всем. И от всех болезней все будут вылечены. Потому что люди сейчас поумнели. Россия — это же империя, давняя и древняя. Это — народ несвободный, народ инерционный. Не спрашивайте меня об этом, я очень хорошо знаю, что такое русские, я не хочу ничего плохого говорить о русских, и я никогда не испытывала никакого плохого чувства к ни одному народу, а сейчас русских я терпеть не могу. Я все 30 лет независимости знала, что россияне на нас нападут. Я это знала. И даже в этой книге об "украинском сумасшедшем" – они думали, что это сумасшедший, а он там единственный был нормальный. Он знал, что однажды Украина проснется в другой стране. Так мы и очнулись, во время войны. Ну ничего, ничего. Я же говорила вам, что французы говорили об украинцах: победа или смерть!" – заявила она в интиервью телеканалу Киев.

5 марта 2022 года Лина Васильевна опубликовала в Facebook слова, обращенные к российской власти.

"Це ж треба мати сатанинський намір,

Таїть в собі невиліковний сказ,

Щоб тяжко так знущатися над нами

Та ще й у всьому звинувачувати нас".

Фото: Лина Костенко/Facebook

Другие цитаты Лины Костенко о России, Украине и российско-украинской войне:

"У кожної нації свої хвороби, і тільки у Росії вони невиліковні".

***

"Шматок землі, ти звешся Україною.

Ти був до нас. Ти будеш після нас.

Мій предковічний, мій умитий росами,

космічний, вічний, зоряний, барвінковий…

Коли ти навіть звався – Малоросія,

твоя поетеса була Українкою!

Бо лиш народи, явлені у Слові,

достойно жити можуть на землі".

***

"І щось в мені таке велить

збіліти в гнів до сотого коліна!

І щось в мені таке болить,

що це і є, напевно, Україна".

***

"Ми воїни. Не ледарі. Не лежні.

І наше діло праведне й святе.

Бо хто за що, а ми за незалежність.

Отож нам так і важко через те".

***

"Я вам цей борг ніколи не залишу.

Ви й так уже, як прокляті, в боргах.

Віддайте мені дощ.

Віддайте мені тишу.

Віддайте мені ліс і річечку в лугах.

Віддайте мені сад і зірку вечорову.

І в полі сіяча, і вдячну щедрість нив.

Віддайте мені все. Віддайте мені мову,

якою мій народ мене благословив".

Ранее Фокус писал, что Костенко входит в пятерку самых узнаваемых украинских литературных деятелей.