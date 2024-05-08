За оборону столицы: Залужный стал Почетным гражданином Киева, — Кличко (фото)

Помимо бывшего главнокомандующего ВСУ новое звание получила и писательница Лина Костенко. Мэр Киева говорит, что эти люди являются моральными авторитетами для украинцев.

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Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил новое звание. Теперь он является Почетным гражданином Киева. Такое решение было принято во время сессии Киевсовета.

В честь Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, а также Дня Европы было принято решение провести пленарное заседание III сессии Киевского городского совета IX созыва, на котором и были приняты важные решения.

"Без преувеличения скажу, что будущее Европы определяется в Украине! Потому что наши защитники на фронте сражаются не только за суверенитет и территориальную целостность Украины. На самом деле, продолжается борьба за мир и стабильность в Европе. Победа над российским агрессором требует совместных усилий Украины и наших партнеров", — написал в своем Telegram-канале Виталий Кличко.

Теперь бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный является Почетным гражданином Киева. Такое же звание получила и известная писательница Лина Костенко, которая в марте отметила свой 94-й день рождения.

Кличко вручил Залужному и Костенко звания Почетных граждан Киева Фото: Виталий Кличко / Telegram Кличко вручил Залужному и Костенко звания Почетных граждан Киева Фото: Виталий Кличко / Telegram

"Сегодня столица, решением Киевсовета, выразила свое уважение и наградила званием "Почетный гражданин Киева" двух людей, которые являются настоящими моральными авторитетами для киевлян и всех украинцев, — Лину Костенко и Валерия Залужного", — продолжил Виталий Кличко.

Кличко вручил Залужному и Костенко звания Почетных граждан Киева Фото: Виталий Кличко / Telegram

Отдельно мэр столицы заявил, что писательница Лина Костенко много лет олицетворяет несокрушимость и свободную и талантливую душу украинцев, а вот бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный внес весомое вложение для обороны Киева, защиты государственного суверенитета, а также свободы Украины в целом.

Кличко вручил Залужному и Костенко звания Почетных граждан Киева Фото: Виталий Кличко / Telegram Кличко вручил Залужному и Костенко звания Почетных граждан Киева Фото: Виталий Кличко / Telegram

При этом на сайте Киевсовета в разделе с другими Почетными гражданами столицы они еще не появились.

Напомним, 4 мая сообщалось, что Валерий Залужный показал мастер-класс по снайпингу. Бывшему главкому ВСУ удалось попасть из оружия в маленький предмет с большого расстояния и в своих социальных сетях он поделился этим успехом.

24 апреля сообщалось, когда Валерий Залужный может приступить к обязанностям посла Украины в Великобритании. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, нужно спокойнее относится к ротации управленческих кадров. Людей можно менять, они могут идти на другие работы.