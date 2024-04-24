"Вопрос нескольких недель": в ОП уточнили, когда Залужный приступит к обязанностям посла (видео)

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, нужно спокойнее относится к ротации управленческих кадров. Людей можно менять, они могут идти на другие работы.

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Официально согласованы все вопросы, относящиеся к назначению экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании. Об этом в комментарии "Київ24" сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его словам, все уже официально, и вступление в должность — вопрос нескольких недель.

"Некоторые логистические составляющие еще нужно решить. Я тут не вижу вообще никакой политизации вокруг имени Залужного и, по моему мнению, вообще нужно спокойнее… Вернее, я понимаю, что нужно обсуждать отставки и увольнения. Но, мне кажется, нужно спокойнее относится к ротации любых управленческих кадров", — объяснил Подоляк.

Война — существенное кризисное явление, и не все выдерживают нагрузку, уточнил он. Нужно усиливать те или иные составляющие, людей можно менять, они могут идти на другие работы — это нормальный процесс для любого здорового общества, добавил он.

Напомним, что на днях появилась информация о том, что Валерий Залужный вышел из отпуска и теперь проходит стажировку в Министерстве иностранных дел. Об этом заявил украинский дипломат Олег Шарп.

Также сообщалось, что дипломат рассказал, что Залужный будет делать в Великобритании. Экс-посол Вадим Пристайко объяснил, что новому послу придется находить новые аргументы для поддержки Украины: сейчас наблюдается усталость союзников от войны.